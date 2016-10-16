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محافظ رجال ألمع يتقدم المصلين على الشهيد عسيري

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تقدم محافظ رجال ألمع صالح بن سعد فردان، جموع المصلين على جثمان شهيد الواجب الجندي يحيى بن علي غرامة عسيري، الذي استشهد في ميدان العز والشرف والبطولة دفاعاً عن أمن وحدود الوطن والذود عن مقدساته، أثناء مواجهة العدوان الحوثي في الحد الجنوبي.

وأدت جموع غفيرة من المصلين الصلاة على الشهيد أمس بجامع الراجحي بمركز الحبيل التابع لمحافظة رجال المع، ونقل المحافظ عقب الصلاة على الشهيد تعازي حكومة خادم الحرمين الشريفين لأسرة وذوي الشهيد، سائلاً الله أن يتقبله بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكــد ذوو الشهيد أنهم جميعا فداء لهذا الوطن وانهم فخورون بما سطره ابنهم الشهيد من بطولة وتضحية، وقالوا : لن يتوانَى أي فرد منا في أي موقع كان عن تلبية نداء الواجب تجاه الدفاع عن الوطن للحفاظ على أمن بلادنا ومقدساتنا في ظل دعم ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-.

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