«أحد المسارحة» تشيّع شهيد الواجب الحمدي

شيَّع أهالي محافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان أمس الأول، شهيد الواجب وكيل الرقيب يحيى بن محمد يحيى حمدي، الذي استشهد في ميدان العز والشرف والبطولة دفاعاً عن أمن وحدود الوطن والذود عن مقدساته، أثناء مواجهة العدوان الحوثي في الحد الجنوبي.

وأدت جموع غفيرة من المصلين الصلاة على الشهيد الحمدي عقب صلاة عصر الجمعة بجامع الأميرة فهدة بنت العاصي الشريم بحي الشهداء بإسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز التنموي في الحصمة، يتقدمهم وكيل محافظة أحد المسارحة سعد بن محمد حكمي، وعدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة وأهالي وأقارب وزملاء الشهيد.

ونقل وكيل المحافظة عقب الصلاة تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لأسرة وذوي الشهيد، سائلاً الله أن يتقبله بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال حمد اخ الشهيد الحمدي، ان استشهاد شقيقه وهو يدافع عن تراب الوطن وحدوده هو وسام فخر لنا جميعاً، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله من الشهداء، مؤكداً جاهزيته في أي لحظة للدفاع عن الوطن والتضحية من أجله ضد أي معتدٍ يحاول المساس بشبر من ترابه الغالي.

وأكــد ذوو الشهيد أنهم جميعا فداء لهذا الوطن، وفخورون بما سطره ابنهم الشهيد من بطولة وتضحية، وقالوا: لن يتوانَى أي فرد منا في أي موقع كان عن تلبية نداء الواجب تجاه الدفاع عن الوطن للحفاظ على أمن بلادنا ومقدساتنا في ظل دعم ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-.