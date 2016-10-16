محافظ الدرعية: لن تنجح الخدمات الحكومية إلا بخدمات البريد السعودي

دشن صاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله آل سعود محافظ الدرعية المبنى الجديد للبريد السعودي بحضور رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف د. أسامة بن محمد صالح الطف وعدد من قيادات البريد وذلك في محافظة الدرعية.

وأكد سمو الأمير أحمد بن عبدالله آل سعود خلال حفل افتتاح المبنى أن البريد السعودي تطور في السنوات الأخيرة تطورا مذهلا، منوها بتعدد الخدمات التي يقدمها للمواطنين والمقيمين وسهولة الاستفادة منها، مستشهدا بالخدمات الحكومية الالكترونية وتوصيل الوثائق الرسمية لنظام أبشر عبر خدمات البريد السعودي

وقال محافظ الدرعية: "ان البريد السعودي واكب المستجدات التقنية وأسس بنية تحتية لجميع من يتعامل معه الكترونيا وهو الجندي المجهول للجهات الحكومية، إذ لن تنجح الخدمات الحكومية إلا بوجود خدمات البريد".

وأشاد الأمير أحمد بن عبدالله بأهمية التسجيل في العنوان الوطني الذي ابتكره البريد السعودي واعتمده مجلس الوزراء رسميا للمواطنين والمقيمين ولكافة المؤسسات والشركات، لما يمكن مختلف الجهات بتلقي كافة الخدمات في محل الإقامة.

من جهته أوضح رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف د. الطف أن البريد السعودي في إستراتيجيته الحديثة يسعى لتقديم أفضل الخدمات وفق معايير الجودة العالية ومضاعفة الجهود والعمل بجد وإخلاص كبيرين لتحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين والقيادة الرشيدة.

وبين أن مؤسسة البريد وضعت على عاتقها تأسيس بنية تحتية متقدمة تعتمد على نظام بريدي حديث للعنونة والانطلاق نحو تطبيق خدمات بريدية معاصرة، حيث نجحت المؤسسة في استكمال تأسيس وبناء نظام جديد للعنونة يغطي جميع مناطق المملكة، للاستدلال على المواقع والمباني السكنية وتفعيل مجتمع المعرفة ودعم التحول عبر برامج التطبيقات الإلكترونية الحكومية والتجارية.

وقد تجول سمو محافظ الدرعية يرافقه رئيس البريد المكلف في المبنى الجديد، واطلعا على اداء العمليات البريدية وأبرز الخدمات التي يقدمها البريد لأهالي المحافظة وما جاورها من قرى وهجر.