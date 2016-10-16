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مؤسسة الملك فيصل الخيرية تنظم «منتدى البكالوريا الدولية»

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يرعى وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، منتدى البكالوريا الدولية الذي تنظمه مؤسسة الملك فيصل الخيرية بالتعاون مع منظمة البكالوريا الدولية تحت عنوان "المشهد التعليمي المتغير في المملكة العربية "، والذي سيقام يوم الثلاثاء المقبل في قاعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بفندق الفيصلية بالرياض.

ويعدّ المنتدى واحداً من البرامج المتتابعة التي تقدمها المؤسسة ضمن أنشطة وبرامج المشروع الخيري الوطني الذي تتبناه بالتعاون مع منظمة البكالوريا الدولية لـ "إعداد الطلاب والمعلمين والقادة لبرامج البكالوريا الدولية في المملكة العربية السعودية" والذي يحظى بدعم وتأييد وزارة التعليم. وذكر أمين عام مؤسسة الملك فيصل الخيرية الأمير بندر بن سعود بن خالد أن عقد هذا المنتدى يأتي في إطار اهتمام المؤسسة بتطوير التعليم وتفاعلاً عملياً مع رؤية المملكة (2030) التي أعلنتها قيادتنا الرشيدة وفقها الله؛ والتي نصت على: (سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وتطوير التعليم العام، وتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة)، وأن ذلك يتحقق من خلال إعداد مناهج تعليمية متطورة تركز على المهارات الأساسية بالإضافة إلى تطوير المواهب وبناء الشخصية، وتعزيز دور المعلم ورفع تأهيله ومتابعة مستوى التقدم في هذا الجانب.

وسيستهل الأمير بندر فعاليات حفل افتتاح المنتدى التي تبدأ في التاسعة من صبيحة يوم الثلاثاء بكلمة ترحيبية، تليها كلمة منظمة البكالوريا الدولية تلقيها مديرة التقييم لمنطقة شمال أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط السيدة باولا ويلكوك؛ والتي ستتحدث فيها عن "تطوير برامج البكالوريا الدولية في منطقة الخليج العربي"، يليها استعراض لبعض قصص النجاح لبرنامج البكالوريا الدولية في المملكة يقدمها بعض من خريجي طلبة البكالوريا الدولية في المملكة. وسوف يتخلل المنتدى عرض عن مشروع التعاون بين مؤسسة الملك فيصل الخيرية والبكالوريا الدولية بعنوان "أهداف ونجاح الشراكة التربوية".

كما سيوجه معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في نهاية البرنامج الافتتاحي، كلمة يتحدث فيها عن "التعليم في المملكة ورؤية عام 2030".

وستتضمن باقي فعاليات المنتدى التي ستتواصل بعد حفل الافتتاح العديد من الجلسات وورش العمل التخصصية.

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