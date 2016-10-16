2953 موظفًا حكوميًا يلتحقون بـ 131 برنامجًا تدريبيًا بمعهد الإدارة

يستقبل معهد الإدارة العامة بدءًا من اليوم ولمدة أسبوع 2953 موظفًا حكوميًا وموظفة، للالتحاق بـ 131 برنامجًا تدريبيًا ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وعسير وفرعه النسائي بالرياض. وأوضح المتحدث الرسمي باسم المعهد، عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري، وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.

ففي المركز الرئيس للمعهد بالرياض يلتحق 1272 موظفًا حكوميًا، بـ 56 برنامجاً تدريبياً، وفي فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة يلتحق 677 موظفًا حكوميًا، بـ 28 برنامجًا تدريبيًا، فيما يلتحق بفـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية 348 موظفًا حكوميًا، بـ 16 برنامجًا تدريبيًا، وفي فرع المعهد النسائي بالرياض تلتحق 347 موظفة حكومية بـ 15 برنامجًا تدريبيًا، أما فرع المعهد بمنطقة عسير فيلتحق به 319 موظفًا حكوميًا بـ 16 برنامجًا تدريبيًا.