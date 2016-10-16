أخبار عاجلة

تعرف على أهم بنود قانون الطوارئ (فيديوجراف) -
لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب -
«تاون جاس»: توصيل الغاز لـ345 ألف عميل باستثمارات 900 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

المجلس الصحي السعودي وجمعية زهرة ينشران الوعي بمخاطر السرطان

Google+ Print

وقّعت الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي مذكرة تعاون مع جمعية زهرة في مجال نشر الوعي بمخاطر سرطان الثدي وسبل الوقاية منه والكشف المبكر عنه، وذلك للوصول لعمل مشترك لمكافحة المرض والوقاية منه بما يحقق المصلحة العامة، وتشجيع البحوث والدراسات، وكذلك تزويد المختصين بالمعلومات والإحصائيات المتوفرة، والمشاركة في بعض النشاطات واللجان العلمية، وتبادل المواد العلمية والتوعوية.

ووقّع مذكرة التفاهم عن جمعية زهرة صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء الفيصل رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعن المجلس الصحي السعودي الأمين العام د. يعقوب المزروع، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة جمعية زهرة د. سعاد بن عامر، والأمين العام المساعد للمجلس د. عبدالله الحريري، ومدير عام المركز الوطني للأورام د. علي الزهراني، وعدد من المدراء العامين ومديري الإدارات في الأمانة العامة.

وقالت صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء الفيصل بأن العمل التطوعي في المملكة وصل لمرحلة النضج في السنوات الأخيرة، ونطمح للمزيد من التطور والعطاء في هذا المجال، خاصةً مع الرؤية الجديدة للمملكة التي تشجع المجتمع على بذل جهد أكبر في العمل التطوعي والمؤسسي، وإكمالاً لما تم إنجازه مسبقاً في هذا الشأن.

وأضافت بأن جمعية زهرة تسعى نحو هدف كبير وهو حماية المرأة من خطر الإصابة بسرطان الثدي، والتوعية والوقاية من هذا المرض الخطير بكل الطرق والوسائل، ودعم الدراسات والأبحاث المؤدية لمنع انتشار مرض سرطان الثدي في المملكة، ومساعدة الكفاءات في أبحاثهم، وتفعيل البرامج التوعوية.

وقدمت سموها الشكر الجزيل للأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي على الدور الكبير الذي تقوم به في التنسيق بين مختلف القطاعات الصحية، وعقد الشراكات مع الجمعيات الصحية المهتمة بالشأن الصحي.

وبدوره، أكد د. المزروع أهمية التعاون مع الجهات الفاعلة في مجال سرطان الثدي مثل جمعية زهرة، حيث إن إثراء العمل المجتمعي أمر مهم، فنحن اليوم أكثر حاجة للعمل المؤسسي المبني على أسس علمية لنستطيع أن نتعامل مع المشاكل، كما يجب دعم دور في هذا الشأن بالعمل المجتمعي الذي لا حدود له والنابع من عطاء الناس وقدراتهم.

وأضاف أن توقيع هذه المذكرة جاء لتفعيل العمل المشترك وإيجاد مبادرات وآليات تخدم المجتمع، والعمل على نشر التوعية الصحية الهادفة في المملكة، والتحذير من مسببات مرض سرطان الثدي والكشف المبكر عنه خاصةً في المراحل الأولى من المرض مما يساهم بإذن الله في الشفاء منه والحد من انتشاره وانخفاض نسبة الوفيات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل