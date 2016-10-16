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تعاون أمني يطيح بقاتل «سكيورتي» جامعي الخبر

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بعد ثمانية أيام من البحث والتحري تمكنت شرطة منطقة الرياض بالتنسيق مع شرطة المنطقة الشرقية أمس (السبت) من القبض على قاتل حارس أمن (سكيورتي) في مستشفى الملك فهد التعليمي بالخبر، بعد تعرض حارس الأمن لإطلاق نار أثناء أدائه مهام عمله في حراسة المستشفى التعليمي بالخبر التابع لجامعة الدمام.

وقال الناطق الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي: إنه إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه عن تعرض أحد رجال الحراسات المدنية بالمستشفى التعليمي بمحافظة الخبر لطلق ناري بالرأس من قبل أحد الأشخاص أثناء وجوده بالاستقبال الخاص بالمستشفى ما أسفر عن وفاته.

وأضاف أن المختصين بشرطة محافظة الخبر باشروا أجراءات الضبط الجنائي للجريمة والكشف عن ملابساتها وبفضل من الله وتوفيقه توصلت التحريات المكثفة في الجريمة للكشف عن هوية المتورط في مقتل المجني عليه وهو مواطن أربعيني وبملاحقته تم القبض عليه بأحد المواقع بمنطقة الرياض بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض، كما أرشد على السلاح المستخدم في الجريمة، ويجري العمل حالياً على تسلمه لإحالته وملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام.

من جهته، أوضح الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه في ظل التنسيق الوارد بين شرط المناطق، فقد وردت معلومات لشرطة منطقة الرياض من شرطة المنطقة الشرقيه مفادها وقوع حادثة قتل بمحافظة الخبر ورجحت المعلومات المتوفرة فرار الجاني إلى الرياض، حيث جرى التعميم عنه من قبل شرطة المنطقة الشرقية بالاسم والأوصاف.

وقال الميمان انه تم التمكن بعد جهود ميدانية مكثفة من رصد الجاني إثر كمين محكم وضبطه وبحوزته سلاح الجريمة (مسدس) وعدد ست طلقات حيّة..

وقد تم توقيفه في مركز الشرطة المختص وإشعار الجهة الطالبة رهن تسليمه لهم.

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