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وزير الإسكان: العاصمة الإدارية ستكون أول مدينة ذكية بطرق تدار إليكترونيًا

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وزير الإسكان: العاصمة الإدارية ستكون أول مدينة ذكية بطرق تدار إليكترونيًا وزير الإسكان: العاصمة الإدارية ستكون أول مدينة ذكية بطرق تدار إليكترونيًا

>كتب محسن البديوى

أكد مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن العاصمة الإدارية الجديدة، ستكون أول مدينة ذكية فى ، حيث تستهدف تطبيق نظم المرور الذكية فى إدارة المدينة، بالإضافة لتطبيق فكرة التكييف المركزى لـ"المنطقة أو الحى".

وقال الوزير خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360"، إنه سيتم التحكم الإلكترونى فى الطرق دون اللجوء للمطبات الصناعية، كما سيتم تطبيق فكرة التكييف المركزى لتخدم حيا كاملا أو مجموعة من المبانى، وهذا لأول مرة فى مصر بحى المال والأعمال.

 


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