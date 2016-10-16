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"الإسكان" تعلن انتهاء الأراضى الاستثمارية بالقاهرة الجديدة خلال 4 سنوات

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"الإسكان" تعلن انتهاء الأراضى الاستثمارية بالقاهرة الجديدة خلال 4 سنوات "الإسكان" تعلن انتهاء الأراضى الاستثمارية بالقاهرة الجديدة خلال 4 سنوات

>كتب محسن البديوى

كشف مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن حجم الأراضى المتبقية للاستثمار بالقاهرة الجديدة ستنتهى خلال 4 سنوات على الأكثر، لافتاً إلى أن المدن الجديدة تزيد الرقعة المعمورة وتخلق فرص عمل جديدة وتجذب الاستثمارات الأجنبية.

 

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360"، أن كثافة الفصول بالمدن الجديدة أقل من 40 تلميذا فى كل فصل، مشيراً إلى أنه لن يسمح بحدوث فوضى معمارية بالمدن الجديدة.

 

وأشار وزير الإسكان إلى وجود شركة صينية أعلنت ضخ استثمارات بقيمة 20 مليار دولار فى المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية، مؤكداً أن العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وغيرها من المدن الجديدة كلها عبارة عن مجتمع عمرانى جديد، لافتاً إلى أن العائد على الاستثمار فى العاصمة الجديدة يتخطى 30% من حجم الاستثمار.

 

وقال إنه لم يتم تحديد سعر المتر فى العاصمة الإدارية الجديدة حتى الآن، مضيفا أنه لن يكون هناك طرح أراضى للمواطنين فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال المرحلة الأولى، ولكن ذلك سيكون فى المرحلة الثانية، مستطردا: "استطعنا توفير أكثر من 2 مليون فرصة عمل خلال الـ 3 سنوات الأخيرة فى قطاع التشييد والبناء".


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