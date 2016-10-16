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ماذا قال بطل و كاتب سيناريو "نسيبتي العزيزة" عن فوزه بأحسن عمل كوميدي تونسي؟

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السبت 15-10-2016 21:00

أعرب الممثل التونسيّ يونس الفارحي كاتب سيناريو سلسلة "نسيبتي العزيزة" الهزليّة الفائزة بجائزة أحسن عمل كوميديّ تونسيّ في استفتاء مجلّة"سيّدتي" لمسلسلات وبرامج رمضان 2016 عن سعادته بهذا التتويج للسنة الـ6 على التوالي، مؤكّداً أنّ أهمية هذا الاستفتاء تكمن في أنّه صادر عن الجمهور وتحت رعاية مجلّة عربيّة كبيرة مثل "سيّدتي".

و أضاف الفارحي: "بقدر ما يسعدنا هذا التتويج بقدر ما يشعرنا بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقنا في المستقبل".

واعتبر الفارحي أنّ نجاح هذه السلسلة الكوميديّة التونسيّة في موسمها السادس على التوالي، وانتشارها ليس في تونس فقط وإنّما بكلّ منطقة المغرب العربي، يعود لإصرار الفريق العامل على محاكاة الواقع المغاربي ونقده عبر تقديمه في قالب هزلي.

وعن مشاريع سنة 2017، قال الفارحي لـ "سيّدتي نت" إنّه سيواصل العمل على نفس السلسلة كاشفاً عن بداية التحضير للجزء السابع من سلسلة "نسيبتي العزيزة" التي ستعرف تغييرات عديدة مع الاحتفاظ بالطابع الهزليّ فيها والتطرّق لمواضيع وظواهر اجتماعيّة جديدة.

 

 

 

 

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