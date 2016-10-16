صابر الرباعي لزوجته إخلاص: الله يقدرني على إسعادك

نشر الفنان صابر الرباعي عبر حسابه الرسمي على "انستقرام" مجموعة صور تظهره وزوجته إخلاص التي بدت عليها آثار الحمل بوضوح.

في الصور، بدا صابر وإخلاص وهما في غاية السعادة، وهذا ما أكده صابر نفسه من خلال اختيار صور ثنائية مميّزة لهما. ولعلّ ما زاد سعادتهما هو خبر حمل زوجته إخلاص، التي أعلنت عنه خلال الاحتفال بعيد ميلادها قبل يومين، من خلال تصميم قالب عيد ميلادها على شكل بطن امرأة منتفخ، محاطاً بمستلزمات طفل صغير باللون الأزرق للإشارة إلى أنها حامل بصبي ذكر.

صابر الرباعي عايد زوجته قائلاً: "كل سنة وانت مراتي وكل سنة وانت حبيبتي وكل سنة وإنت بخير، وإن شاء الله نستمر في هذا الحب وهذا الصدق وهذا العطاء لأولادنا. أتمنى لك كل الخير والله يقدرني على إسعادك".

يشار إلى صابر الرباعي له طفل واحد من زوجته إخلاص اسمه "هادي –جود"، كما أنه أب لولدين من زوجته الأولى، هما إسلام وصفاء.

من ناحية أخرى، يستعدّ صابر لطرح أغنية جديدة بعنوان "أنا بحن" خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي من كلمات هاني عبد الكريم، ومن ألحان وليد سعد، ومن توزيع محمد مصطفى، وهي إحدى أغنيات ألبومه الجديد الذي ينوي طرحه قريباً في الأسواق.

آخر نشاطات صابر الرباعي الفنية إحياؤه حفلاً جماهيرياً كبيراً بمناسبه انتصارات ذكرى أكتوبر، داخل هوليوود، في مدينة شرم الشيخ، وسط حضور العديد من رجال الأعمال والشخصيات العامة.

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