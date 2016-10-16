بالصور: شريهان ترفض ذبح الاعلامية رانيا بدوي

أبدت الفنانة الكبيرة شريهان غضبها من إقدام قناة فضائية مصرية شهيرة ، على ما وصفته ب"ذبح" للإعلامية رانيا بدوي بسبب نقدها لإحدى وزيرات الحكومة المصرية، وأطلقت نجمة الاستعراض ثلاث تغريدات غاضبة عبر حسابها الموثق بموقع تويتر لرفض قرار انهاء عقد المذيعة بعد ظهورها حلقة واحدة فقط.

القرار الصادم من إدارة قناة ONTV بإنهاء عقد الاعلامية رانيا بدوي بعد حلقة واحدة من برنامج "كل يوم "مع الاعلامي عمرو أديب، صدر إثر انتقاد رانيا لوزيرة الاستثمار المصرية، وهو ما اعتبرته شريهان ذبح "انساني ومعنوي ومهني" لرانيا.

وقالت بأول تغريدة: "رانيا بدوي لم تقصد إهانة شخص الوزيرة، وقالت وكررت وأكدت هذا المعنى أكثر من مرة في الحلقة، وهذا ما وصلني وفهمته".

وتابعت: "السؤال إلى إدارة قناة ON TV والقائمين عليها وجميع ملاكها هل ما قالته رانيا بدوي عن حقيقًة الاستثمار المصري يستوجب إقالتها ؟!!".

واختتمت تغريداتها الغاضبة قائلة: "أنا في غاية الأسف لما حدث من قناة ON TV مع رانيا بدوي .. لمصلحة من ذبح رانيا بدوي إنسانياً ومهنياً وإعلامياً ؟!! ".

تعليقات جمهور شريهان أيدتها بموقفها، واعتبرت تدخل إدارة القناة عودة لرقابة رجال الاعمال على حرية نقد أداء الوزراء وطالبوا بعودة المذيعة المذبوحة رانيا بدوي.

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