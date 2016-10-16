سرية العلاقة والحوار وقاية من تفاقم الخلافات الزوجية

نصح خليفة المحرزي خبير العلاقات الزوجية المقبلين على الزواج، والمتزوجين الجدد بشكل عام، بتوسيع دائرة الحوار في ما بينهم داخل إطار الزوجية، وتقديم التنازلات والحلول المرضية، بما يحافظ على دفء الحياة الزوجية واستقرارها وديمومتها، وعدم السماح للأهالي بالتدخل في شؤونهما الخاصة، منذ البدايات الأولى للزواج.

مع تحديد سياسة التعامل مع المحيط الخارجي لهما بمن فيه أهاليهم، الذين يحظر تدخلهم في تفاصيل الحياة الزوجية اليومية، والاتفاق على الخلافات، التي يمكن أن يتدخل فيها الأهل في مرحلة معينة في حال لم يفلح الاثنان في حلها، وكذا تحديد سلم الأولويات في حالة العجز عن التوفيق بين الطرفين مع ضرورة اختيار الشخص المناسب، الذي سيستعينان به من الأهل في حل خلافاتهما.

وأضاف: «يفترض أن يحرص كل زوج على تحسين صورة شريك حياته عند أهله".