أخبار عاجلة

تعرف على أهم بنود قانون الطوارئ (فيديوجراف) -
لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب -
«تاون جاس»: توصيل الغاز لـ345 ألف عميل باستثمارات 900 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

سرية العلاقة والحوار وقاية من تفاقم الخلافات الزوجية

Google+ Print
سرية العلاقة والحوار وقاية من تفاقم الخلافات الزوجية سرية العلاقة والحوار وقاية من تفاقم الخلافات الزوجية

نصح خليفة المحرزي خبير العلاقات الزوجية المقبلين على الزواج، والمتزوجين الجدد بشكل عام، بتوسيع دائرة الحوار في ما بينهم داخل إطار الزوجية، وتقديم التنازلات والحلول المرضية، بما يحافظ على دفء الحياة الزوجية واستقرارها وديمومتها، وعدم السماح للأهالي بالتدخل في شؤونهما الخاصة، منذ البدايات الأولى للزواج.

مع تحديد سياسة التعامل مع المحيط الخارجي لهما بمن فيه أهاليهم، الذين يحظر تدخلهم في تفاصيل الحياة الزوجية اليومية، والاتفاق على الخلافات، التي يمكن أن يتدخل فيها الأهل في مرحلة معينة في حال لم يفلح الاثنان في حلها، وكذا تحديد سلم الأولويات في حالة العجز عن التوفيق بين الطرفين مع ضرورة اختيار الشخص المناسب، الذي سيستعينان به من الأهل في حل خلافاتهما.

وأضاف: «يفترض أن يحرص كل زوج على تحسين صورة شريك حياته عند أهله".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية