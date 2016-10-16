سفيرنا في لبنان يفتتح مخيماً للاجئين السوريين بـ»المرج«

افتتح حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية، مخيم المرج للاجئين السوريين الذي تم تأهيله بهبة من صندوق الدعم الاجتماعي والإنساني في السفارة.

وحضر الافتتاح النائب جمال الجراح ومنور الجراح رئيس البلدية وأهالي المنطقة وحشد إعلامي وشعبي.

ويضم المخيم 50 عائلة سورية يبلغ عدد أفرادها نحو 350 شخصاً بينهم 120 طفلاً ومكتبة مصغرة تم تجهيزها بالمواد التعليمية وأدوات القرطاسية من أجل توفير فرص التعليم في المرحلة الدراسية الأولى إلى ما بين 40 إلى 50 طفلاً إلى جانب أماكن خصصت للأنشطة الترفيهية لمساعدة الأطفال في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وتجول السفير الشامسي والوفد المرافق في أرجاء المخيم، واطلع على أقسامه، واستمع إلى مطالب وحاجات اللاجئين ووقف على معاناتهم واعداً بتقديم المساعدة الممكنة خاصة لذوي الاحتياجات الملحة والطارئة.

وقام سفير الدولة والنائب الجراح بتوزيع الملابس الشتوية على أطفال المخيم.

وأشاد النائب الجراح بهذه الخطوة الإنسانية المميزة التي تقوم بها دولة الإمارات، عبر سفيرها في لبنان، لما لها من تأثير إيجابي في صفوف اللاجئين الذين يعانون من أوضاع مزرية، مشدداً على أن هذه المساعدات الموجهة تلعب دوراً حقيقياً في التخفيف عن كاهل النازح وتحسين ظروف عيشه.

وشكر دولة الإمارات قيادة وشعباً على وقوفها إلى جانب الشعبين السوري واللبناني في كافة المحن والملمات. بدوره، ألقى السفير الضوء على أهمية التعليم في صفوف الأطفال اللاجئين لأنه يساعد على محاربة الفقر والإرهاب، ويؤسس لجيل واع وقادر على إدارة مستقبله.

ولفت إلى أن التعليم يحتل صدارة الأولويات لأنه يعتبر الطريق الأمثل لمحاربة التطرف، موضحاً أن المشاريع الإنسانية والإغاثية مستمرة في كافة المناطق اللبنانية.