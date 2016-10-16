شرطة دبي تستعرض تجربتها في الاتصال أمام طلبة الجامعة الكندية

استقبلت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، ممثلة بإدارة الإعلام الأمني، وفداً من طلبة كلية الاتصال الجماهيري والدراسات الإعلامية في الجامعة الكندية بدبي، ضمن زيارة تهدف للاطلاع على الجوانب التطبيقية لنظريات الاتصال التي تطبقها شرطة دبي من خلال ورشة عملية تتناول دور الاتصال الحكومي وكيفية تواصل القيادة كجهة أمنية مع المجتمع لتحقيق الأمن والاستقرار والسعادة.

كان في استقبال الطلبة بطي الفلاسي مدير إدارة الإعلام الأمني بشرطة دبي، حيث عرفهم بنماذج صياغة الرسائل الإعلامية، وتحديد الجمهور المستهدف، واستعرض رؤية القيادة ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية، مؤكداً نجاح سياسة شرطة دبي الإعلامية في تواصلها مع الجمهور الداخلي والخارجي.

موضحاً أن إدارة الإعلام الأمني تنجح في إنجاز 83% من الطلبات الإعلامية الواردة، وتستغرق يوماً واحداً للإجابة عن الاستفسارات الإعلامية، إلى جانب تحقيقها نسبة 92.1 من رضا المتعاملين معها خلال العام الماضي، و82.6 عن رضا نشر المعلومات في المجتمع، و94.7 عن رضا وسائل الإعلام عن الاتصال مع شرطة دبي، وذلك من خلال قنوات اتصالها الخارجية البالغة 35 قناة، إلى جانب تحقيق رضا وظيفي بلغ 91.6 مع من خلال قنوات الاتصال الداخلية البالغة 22 قناة.