أخبار عاجلة

تعرف على أهم بنود قانون الطوارئ (فيديوجراف) -
لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب -
«تاون جاس»: توصيل الغاز لـ345 ألف عميل باستثمارات 900 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

شرطة دبي تستعرض تجربتها في الاتصال أمام طلبة الجامعة الكندية

Google+ Print
شرطة دبي تستعرض تجربتها في الاتصال أمام طلبة الجامعة الكندية شرطة دبي تستعرض تجربتها في الاتصال أمام طلبة الجامعة الكندية

استقبلت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، ممثلة بإدارة الإعلام الأمني، وفداً من طلبة كلية الاتصال الجماهيري والدراسات الإعلامية في الجامعة الكندية بدبي، ضمن زيارة تهدف للاطلاع على الجوانب التطبيقية لنظريات الاتصال التي تطبقها شرطة دبي من خلال ورشة عملية تتناول دور الاتصال الحكومي وكيفية تواصل القيادة كجهة أمنية مع المجتمع لتحقيق الأمن والاستقرار والسعادة.

كان في استقبال الطلبة بطي الفلاسي مدير إدارة الإعلام الأمني بشرطة دبي، حيث عرفهم بنماذج صياغة الرسائل الإعلامية، وتحديد الجمهور المستهدف، واستعرض رؤية القيادة ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية، مؤكداً نجاح سياسة شرطة دبي الإعلامية في تواصلها مع الجمهور الداخلي والخارجي.

موضحاً أن إدارة الإعلام الأمني تنجح في إنجاز 83% من الطلبات الإعلامية الواردة، وتستغرق يوماً واحداً للإجابة عن الاستفسارات الإعلامية، إلى جانب تحقيقها نسبة 92.1 من رضا المتعاملين معها خلال العام الماضي، و82.6 عن رضا نشر المعلومات في المجتمع، و94.7 عن رضا وسائل الإعلام عن الاتصال مع شرطة دبي، وذلك من خلال قنوات اتصالها الخارجية البالغة 35 قناة، إلى جانب تحقيق رضا وظيفي بلغ 91.6 مع من خلال قنوات الاتصال الداخلية البالغة 22 قناة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية