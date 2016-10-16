نهيان بن مبارك يحضر أفراح أبو الأديب والبلوشي

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم زهير أحمد محمد أبو الأديب، بمناسبة زفاف نجلها «ياسر» إلى كريمة حميد محمد مصبح البلوشي.

وحضر الحفل، الذي أقيم مساء أول من أمس بقاعة الاحتفالات بمركز العين للمؤتمرات، الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وجمع من المدعوين والأهل والأصدقاء.

وتخلل الحفل مشاركة فرقة الحربية بعروض وأهازيج منوعة ابتهاجاً بهذه المناسبة.