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عمار النعيمي يعتمد الهوية الجديدة لمؤسسة المواصلات في عجمان

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عمار النعيمي يعتمد الهوية الجديدة لمؤسسة المواصلات في عجمان عمار النعيمي يعتمد الهوية الجديدة لمؤسسة المواصلات في عجمان

اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، الهوية الجديدة لمؤسسة المواصلات العامة في عجمان، وتتضمن وسائل النقل بالحافلات وأجرة عجمان وعبرة عجمان، وذلك تماشياً مع رؤية عجمان 2021. وأعرب سموه، خلال اعتماده الهوية، في مكتبه.

بحضور المهندس عمر بن عمير، المدير العام للمؤسسة، عن سعادته بهذه الخطوة التي تجسّد التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالعمل الجاد للارتقاء بالإمارة، لتكون واحة للاستقرار والسعادة والازدهار واستقطاب الزائرين، والعمل على أن تكون مواصلات عجمان هي الوسيلة الأرقى والأفضل.

وأكد سموه ضرورة العمل الجاد، للتركيز على البرامج والخطط التي من شأنها الترويج للإمارة داخلياً، والإسهام في دعم التنمية الاقتصادية الدائمة، واستقطاب المزيد من السائحين ورجال الأعمال والمستثمرين، من خلال التطوير واتباع وسائل مواصلات حديثة، تساعد على عكس صورتنا وتوصيل رسالتنا إلى الجميع.

حملة ترويجية

ودعا سمو ولي عهد عجمان إلى إطلاق حملة ترويجية تتماشى مع برامج وخطط المؤسسة، مؤكداً أن عجمان تمتاز بروح الأصالة الإماراتية، وينعكس ذلك على أهلها المتمسكين بعادات وتقاليد أجدادهم، وأوضح أن الهوية الجديدة تهدف إلى تطبيق استراتيجية ورؤية عجمان 2021، والتركيز على النهوض بجميع القطاعات للإمارة ودعم وزيادة الناتج المحلي.

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