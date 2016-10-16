محمد بن زايد يعزي في وفاة سالم كردوس العامري وصبحا بنت طالب العامري

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، واجب العزاء إلى محمد وحمد سالم كردوس عبيد العامري في وفاة والدهما سالم، وذلك خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الخالدية بمدينة العين.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، واجب العزاء في وفاة صبحا بنت طالب الشريفي العامري، وذلك خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الخالدية بمدينة العين. وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وقدّم العزاء، إلى جانب سموه، معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، والدكتور أحمد مبارك المزروعي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي، مستشار صاحب السمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

نهيان وسيف وحامد بن زايد يقدمون العزاء

قدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء مساء أمس إلى محمد وحمد سالم كردوس عبيد العامري في وفاة والدهما سالم وذلك خلال زيارتهم مجلس العزاء في منطقة الخالدية بمدينة العين.

وأعرب سموهم عن صادق تعازيهم ومواساتهم لأسرة وذوي الفقيد، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان، والشيخ فيصل بن محمد القاسمي، وعدد من الشيوخ وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة وكبار المسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة.

كما قدم الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان أمس واجب العزاء لمحمد سالم بن كردوس العامري وأخيه حمد سالم بن كردوس العامري بوفاة والدهما سالم بن كردوس العامري. وتوجه خلال زيارته خيمة العزاء بمنطقة الخالدية في مدينة العين بالدعاء إلى الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه. ومن جهتهم أعرب أهل الفقيد عن خالص شكرهم للشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان لصادق مشاعره وحرصه على مواساتهم في مصابهم، داعين الله له بطول العمر وموفور الصحة.