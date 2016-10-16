مؤتمر إسلامي يناقش آثار تفعيل الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة

الأمير خالد الفيصل

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، وبحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، تنطلق أعمال المؤتمر الإسلامي للأوقاف تحت شعار "أوقف... لأجر لا يتوقف"، يوم الثلاثاء المقبل، وعلى مدار ثلاثة أيام في مكة المكرمة، بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وعدد من أصحاب المعالي الوزارء في الدول الإسلامية.

ويأتي انعقاد المؤتمر بشراكة استراتيجية من الهيئة العامة للأوقاف، وعدد من وزراء الأوقاف في الدول الإسلامية ونخبة من المتحدثين على مستوى الدول الإسلامية، ويهدف إلى أن يكون منبراً للأوقاف في العالم الإسلامي، وإبراز دور الوقف وأثره في تفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والنظم الوقفية وسبل تنمية مواردها، إضافة إلى تعزيز الإسهامات التنموية للأوقاف بما يخدم رؤية المملكة 2030، وطرح الحلول العلمية والعملية للتحديات التي تواجه الأوقاف، إلى جانب الخروج بمشاريع ومبادرات وقفية تنموية قابلة للتنفيذ المباشر، ونقل الخبرات الوقفية والتعريف بأنظمتها في الدول الإسلامية الأخرى إضافة إلى الإسهام في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للأوقاف وتنمية مواردها.

ويواكب المؤتمر إطلاق رؤية المملكة 2030، التي نصت على دور الأوقاف في تعظيم الأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي، وسيتناول في يومه الأول الأوقاف والتنمية ضمن رؤية المملكة 2030، ودور هيئة الأوقاف في تحقيق الرؤية، إلى جانب الأوقاف المكية ورسالتها العالمية، فيما سيتناول اليوم الثاني الأوقاف والتنمية العلمية، كما سيستعرض مبادرات رعاية الموهوبين في المملكة، ودور الوقف في نشر وتطوير التعليم، والتعلم والتعليم الإلكتروني، إلى جانب والتشريعات الفقهية وأثرها على تنمية الأوقاف، وأثرها الاجتماعي والتنموي، ودور الأوقاف في تأسيس وتشغيل المؤسسات الصحية العلاجية، وتحفيز المسؤولية الاجتماعية الصحية والخدمية والصناعية، وكذلك الصورة الذهنية للوقف في وسائل الإعلام.

أما اليوم الثالث، فسيتم فيه تناول قياس الأثر بالعمل الوقفي، واستعراض الرؤية المستقبلية للأوقاف في خدمات الحجاج والمعتمرين، وأوقاف الصحة والسلامة لهم، إضافة إلى الأوقاف ودورها في تثقيف الحجاج والمعتمرين، والصيغ التمويلية للأوقاف التنموية عبر صناديق الوقف المشتركة، وخصائص الوقف المؤثرة في أدائه الاقتصادي، وصيغ التمويل النقدية، إلى جانب استعراض تجربة البنك الإسلامي، كما سيناقش في اليوم الثالث التجارب الدولية في الأوقاف بحضور عدد من أصحاب المعالي وزراء الأوقاف من الدول الإسلامية "تركيا، الكويت، السودان، الأردن".

د. مفرج الحقباني