اجتماع لوزان .. «أفكار دون نتائج» لإحياء الهدنة في سورية

انتهت مساء أمس المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا والأطراف الإقليمية المعنية بشأن الأزمة السورية في مدينة لوزان السويسرية دون التوصل إلى نتائج ملموسة.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لوسائل إعلام روسية عقب المحادثات: «تحدثنا حول بدء العملية السياسية في أقرب وقت ممكن»، مضيفا أن شركاء التفاوض يريدون أن يكون هناك تواصل مستمر.

وقالت وسائل إعلامية في العاصمة الروسية موسكو إنه لم يكن في حسبان المشاركين في اللقاء وضع وثيقة ختامية له ولا عقد مؤتمر صحافي في ختامه.

من جانبه اعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري ان اجتماع لوزان ناقش «افكاراً جديدة» لاحياء الالية الهادفة الى التوصل لوقف لاطلاق النار.

وأوضح كيري ان المباحثات التي استمرت اكثر من اربع ساعات تخللها «تبادل واسع للافكار» رغم «التوتر» وقد توافق الاطراف على مواصلة الجهود لاحياء الهدنة.

واردف «كان هناك توافق في الآراء بشأن بعض المفاهيم الأساسية، وخصوصا اتفاق واسع النطاق على الهدف المنشود»، مضيفا ان «الاختلافات تركزت في الواقع على سبل التوصل» الى هذا الهدف. وقال «لا يمكنني الخوض في تفاصيل هذه الافكار، لا يمكنني فعل ذلك علنا، لا أريد افساح (المجال) للتكهنات». وكان الاجتماع الدولي قد بدأ أعماله في وقت سابق من يوم أمس في لوزان بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وأبرز دول المنطقة المهتمة بالنزاع.

وترأس وفد المملكة الى الاجتماع وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

ويهدف الاجتماع الذي تشارك فيه أيضا مصر والأردن والعراق وقطر وإيران وتركيا علاوة على مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، إلى التوصل إلى هدنة لكن الآمال ضعيفة بتحقيق اختراق بإقرار المشاركين في الاجتماع.

وأجرى وزيرا الخارجية الأميركية جون كيري والروسي سيرغي لافروف محادثات مباشرة السبت لأول مرة منذ ان أوقفت واشنطن جهودها الثنائية مع موسكو لإحلال السلام في سورية. والتقى الوزيران في فندق في مدينة لوزان قبل ان يشاركا في الاجتماع الدولي الموسع. ويتزامن اجتماع لوزان مع اجواء من التوتر الكبير بين روسيا والغربيين الذين يتهمون موسكو «بجرائم حرب» في الاحياء الشرقية التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في مدينة حلب. وتواصل الطائرات الروسية والسورية قصف هذه الاحياء منذ 22 سبتمبر.

وصرح مسؤول اميركي ان اللقاء لا يهدف الى تحقيق نتيجة فورية بل الى دراسة افكار للتوصل الى وقف الاعمال القتالية. واضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته ان الولايات المتحدة التي لم تعد تريد بحث القضية السورية في لقاءات على انفراد مع موسكو، ترغب في حضور دول المنطقة «الاكثر تأثيرا على الوقائع على الارض» الى طاولة المفاوضات.

وتابع «لا اتوقع اعلانا مهما في ختام هذا اللقاء وستكون العملية بالغة الصعوبة».

وقال لافروف «لا اتوقع شيئا محددا من هذا الاجتماع». اما مكتب كيري، فقد اعلن ان «الموضوع الرئيسي للاجتماع سيكون الوحشية المتواصلة في حصار حلب». ويشارك المبعوث الخاص للامم المتحدة ستافان دي ميستورا في اللقاء وكذلك ممثلون لمصر والعراق والاردن.

ولم تدع الدول الغربية ولا سيما فرنسا وبريطانيا اللتان تبنتا مؤخرا موقفا متشددا حيال موسكو.

وانتقدت المعارضة السورية عدم دعوتها الى محادثات لوزان، محملة الروس والاميركيين مسؤولية تدهور الوضع في سورية.

وقال عبد الاحد اسطيفو نائب رئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة» ابرز ممثلي المعارضة السياسية، لوكالة فرانس برس عبر الهاتف ان «تغييب السوريين عن الاجتماعات التحضيرية هو احدى الاشكاليات التي تتسبب بزيادة التعقيد وخلط الاوراق».

ما الذي يمكن ان ينتج عن هذه المحادثات الجديدة بينما تجري واشنطن وموسكو مناقشات منذ سنة ونظمتا عشرات الاجتماعات وابرمتا اتفاقين لوقف اطلاق النار لم يصمدا اكثر من ايام؟

قال كريم بيطار من معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية «يمكننا ان نتصور ان القوتين العظميين ستمارسان ضغوطا على حلفائهما لمحاولة انتزاع اتفاق لوقف اطلاق النار».

لكنه رأى ايضا ان «الروس يحاولون تعزيز تقدمهم الى اقصى حد قبل ان يصل الى السلطة خليفة (الرئيس الاميركي) باراك اوباما، وعلى الارجح هيلاري كلينتون التي ستكون اكثر حزما بشأن سورية من الرئيس الحالي».

وذكرت مصادر عدة ان اجتماع لوزان سيدرس خطة اقترحها مؤخرا دي ميستورا، وتهدف الى تأمين خروج آمن لمقاتلي تنظيم فتح الشام (جبهة النصرة سابقا الفرع السوري لتنظيم القاعدة).

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي ان «الشيطان يكمن في تفاصيل هذه الخطة». واضاف «سيتم اجلاء من؟ هل هم مقاتلو النصرة فقط ام سيكون الامر نوعا من الاجلاء القسري لكل سكان شرق حلب؟». وتابع «حسب التقديرات التي اقر بها الروس، لا يتجاوز عدد مقاتلي النصرة الالف شخص. الروس يعترفون بذلك بانهم يقصفون سكانا مدنيين عددهم 260 الف نسمة من اجل 900 شخص».

سيدة تقف وهي ترتدي قميصاً كتب عليه «يجب أن يذهب الأسد» أمام مقر اجتماع وزيري خارجية الولايات المتحدة وروسيا في لوزان (رويترز)