طائرة يمنية استهدفت «القاعة الكبرى» بناء على معلومات مغلوطة

طيلة سنة وسبعة أشهر من بدء دخول قوات التحالف العربي إلى اليمن لنصرة الأشقاء اليمنيين، لم يقع من قبل التحالف إلا ثلاثة أخطاء حرب، نتيجة معلومات خاطئة أو عدم تنسيق من قبل بعض المنظمات الدولية مع التحالف خلال تواجدها في أماكن الاستهداف، طبقا لما تقتضيه الاتفاقيات الدولية.

وبحسب رصد «الرياض» تأتي هذه الأخطاء كنتيجة حتمية للعمل العسكري المتواصل واليومي، مع التأكيد بأن التحالف منذ أن بدأ عمله حرص على تجنب استهداف العديد من الأماكن التي تأكدت لديهم حولها معلومات بوجود أسلحة وذخائر وذلك بسبب تواجدها داخل أحياء سكنية، وتجنباً لإصابة المدنيين، كما أنهم استخدموا القنابل الموجهة بنسبة ٩٠٪ في عملياتهم، تجنبا للخسائر في الأرواح المدنية.

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فيما ارتكب المخلوع علي عبدالله صالح ومليشيات الحوثي مايقارب من خمسة عشر ألف انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن على مدى عام، وبحسب مصادر يمنية لـ»الرياض» تعمل بلجنة حقوقية انسانية مستقلة في كافة الأراضي اليمنية، فإن اللجنة رصدت ١٥ ألف ادعاء بانتهاك حقوق الإنسان منذ مارس ٢٠١٥، وأنه تم رصد ٣٨٧ حالة تجنيد أطفال، و ٨١ ضحية بانفجار الألغام، و١٤٣ حالة تفجير منزل، وبرأت اللجنة التحالف العربي من أي استهداف للمدنيين.

وسجلت اللجنة وقوع ٣٠٥٤ حالة قتل مدنيين من بينهم ١٢٩ طفلا و ١٠٢ نساء، ووثقت عدد ٣٩٠٦ جريح سقطوا نتيجة النزاع المسلح خلال عام. فيما بلغت حالات القتل خارج نطاق القانون ٤٥٠ حالة، وبلغ عدد الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري ٣٥٨ حالة تمت أثناء فترة الحرب ٢٠١٥-٢٠١٦.

كما بلغت عمليات التعذيب وسوء المعاملة ١٣٢ حالة تعذيب، فيما تم استهداف الأعيان الثقافية بعدد تسعة وقائع ادعاء بالاعتداء في محافظات عدن وصنعاء وتعز ومأرب وحجة والبيضاء والمحويت. هذا وقد حققت في ١٥ حالة قصف لطائرات بدون طيار في محافظات البيضاء، مأرب، شبوة، وحضرموت.

ويأتي هذا بعد أن أصدر الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن حادثة استهداف القاعة الكبرى بمدينة صنعاء الذي يضم في عضويته أعضاء من المملكة، والكويت، اليمن، قطر، البحرين والإمارات بياناً، يوضح فيه ملابسات الحادثة التي وقعت بتاريخ (7 / 1 / 1438هـ) الموافق (8 /10 / 2016م) ونتج عنها وفيات وإصابات متعددة، وقد قدم الفريق المشترك لتقييم الحوادث المكون من ١٤ عضواً من ذوي الخبرة والاختصاص في الجوانب العسكرية والقانونية ألمه وأسفه لاستهداف قاعة في مدينة صنعاء.

وأوضح الفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه قام بالتحقق من الحادثة مباشرةً بعد وقوعها، وبناءً على طلب الفريق قدمت قيادة قوات التحالف كافة المعلومات المطلوبة عن الحادثة، وبعد اطلاع الفريق على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وتقييم الأدلة بما في ذلك إفادات المعنيين وذوي العلاقة في الحادثة.

وأبان الفريق أنه توصل إلى أن جهة تابعة لرئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية قدمت معلومات إلى مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية - تبين لاحقاً أنها مغلوطة - عن وجود قيادات حوثية مسلحة في موقع محدد في مدينة صنعاء، وبإصرار منها على استهداف الموقع بشكل فوري باعتباره هدفاً عسكرياً مشروعاً، قام مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية بالسماح بتنفيذ عملية الاستهداف بدون الحصول على توجيه من الجهة المعنية في قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية، ومن دون اتباع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قيادة قوات التحالف للتأكد من عدم وجود الموقع ضمن المواقع المدنية محظورة الاستهداف. ووجه مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية إحدى الطائرات الموجودة في المنطقة لتنفيذ المهمة مما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات للمتواجدين في الموقع.

وفي ضوء ما تم الاطلاع عليه من الحقائق والأدلة والبراهين، ثبت للفريق أنه بسبب - المعلومات التي تبين أنها مغلوطة - وبسبب عدم الالتزام بالتعليمات وقواعد الاشتباك المعتمدة، فقد تم استهداف الموقع بشكل خاطئ مما نتج عنه خسائر في أرواح المدنيين وإصابات بينهم، وعليه توصل الفريق إلى أنه يجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأشخاص الذين تسببوا في الحادثة، والعمل على تقديم التعويض المناسب لذوي الضحايا والمتضررين. وضرورة قيام قوات التحالف فوراً بمراجعة تطبيق قواعد الاشتباك المعتمدة بما يضمن الالتزام بها.

ولا يزال الفريق يجمع ويحلل التقارير والمعلومات التي تشير إلى قيام أطراف أخرى في موقع الحادثة باستغلال ما جرى من استهداف خاطئ للموقع لرفع عدد الضحايا، ويؤكد الفريق بأنه سيستمر بالتحقق من ملابسات الحادثة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الحكومة الشرعية اليمنية والدول المعنية والإعلان عن أي نتائج يتم التوصل لها حال انتهائها.

هذا وقد دحض الفريق المشترك لتقييم الحوادث ست اتهامات من أصل ثماني وجهتها خمس منظمات دولية للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وأكد الفريق أن الحادثتين المتبقيتين وقعتا بسبب عدم تنسيق بعض هذه المنظمات مع التحالف طبقاً لما تقتضيه الاتفاقيات الدولية.

وأكد الفريق المشترك استمراره بالمهام الموكلة إليه، والتزامه بالاستقلالية، وإعلان النتائج التي يتوصل إليها لكل حالة على حدة للرأي العام حال الانتهاء من اجراءات التحقق من الحادث، وقد تشكل الفريق المشترك بناء على الأمر السامي الكريم الصادر 12- 6- 1437هـ، ومشكل من قبل مستشارين عسكريين وقانونيين من دول التحالف، وخبراء في مجال الأسلحة والقانون الدولي الإنساني، ويتمتع بالصلاحية الكاملة المنوطة به لإتمام هذه المهمة، والاستقلالية التامة لعرض الحقائق أمام الرأي العام بكل حيادية وشفافية بغض النظر عن الجهة المقصرة.

ويتكون الفريق من ١٤ عضواً من دول التحالف، وبعد تسمية أعضاء الفريق تم وضع اللائحة الداخلية للفريق وتقسيم الفريق إلى عدة خلايا. الخلية الأولى عملياتية وتمحورت مهامها بالقيام بجمع المعلومات حول العمليات المتعلقة بجميع الادعاءات من خلال تحضير المعلومة من خلال اللجان التحضيرية للقوات التحالف، والفريق مشكل من المملكة والكويت واليمن، كما أن أعضاءه مستشارون عسكريون خبراء في مجال الأسلحة والأمور العملياتية وإجراءات الاستهداف المتعلقة بالطلعات الجوية.

ويقوم بإعداد تصور حول الواقعة من خلال الحصول على الأوامر المستندة إليها هذه المهمة وتحديد الوقائع والوصول إلى النتائج والدروس المستفادة والتوصيات، ويقوم الفريق بعد إعداد تقريره بعرضه على الخلية القانونية المشكلة من قطر والبحرين والإمارات والمملكة، وهي تضم خبراء في مجال القانون الدولي الإنساني، تقوم الخلية بعد الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالادعاء الوارد إلى الفريق بإعداد تقرير مفصل قانوني متوافق مع أحكام القانون الدولي الإنساني للخروج بتقرير متوائم معه، وبعد انتهاء الخلية القانونية يتم عرض التقرير على الفريق مجتمعاً بجميع أعضائه باتخاذ القرار النهائي حول كل ادعاء على حدة. يذكر أن المنظمات التي اتهمت التحالف هي منظمة (هيومن رايتس ووتش)، و(منظمة أطباء بلا حدود)، و( الأمم المتحدة)، و(برنامج الأغذية العالمي)، و(المقرر الخاص لحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو الاعدام بإجراءات موجزة والاعدام تعسفيا) التابع للأمم المتحدة.

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