بريطانيا ترسل بعثة تدريب عسكرية جديدة إلى تونس للتصدى لتنظيم داعش

قال وزير الدفاع البريطانى مايكل فالون أمس السبت، إن بلاده أرسلت 40 عسكريا إلى تونس فى بعثة تدريب تهدف لمساعدة البلد الواقع فى شمال أفريقيا على منع انتشار مقاتلى تنظيم داعش من ليبيا المجاورة.

وسيركز التدريب على تخطيط العمليات والمخابرات والمراقبة والدوريات المتحركة. وهذه هى البعثة الثالثة من نوعها لجنود بريطانيين إلى تونس منذ مقتل 30 سائحا بريطانيا فى هجوم على أحد الشواطئ هناك.

والهجوم الذى وقع فى يونيو 2015 واستهدف فندقا فى مدينة سوسة على ساحل البحر المتوسط كان أكبر خسارة لأرواح مواطنين بريطانيين منذ تفجيرات لندن فى يوليو تموز 2005.

وقال فالون "نحن مصصمون على دعم حلفائنا التونسيين فى مكافحة إرهابيى داعش الذين قتلوا بريطانيين أبرياء على أحد الشواطئ هناك العام الماضي."

وأضاف قائلا: "تدريبنا سيساعد القوات التونسية على تعزيز أمن حدودهم ووقف انتشار داعش بمحاذاة الساحل."

ومن المقرر أن يخوض التدريب نحو 200 من أفراد الجيش التونسى فى مواقع مختلفة. والتدريبان السابقان كانا فى فبراير هذا العام وفى أواخر العام الماضي.