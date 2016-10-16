مدير مشروع الطرق بالعاصمة الجديدة: عرض الشارع يصل لـ124 مترا

قال المهندس عمرو عبد الله عبده، مدير مشروع الطرق العاصمة الجديدة بشركة أوراسكوم، إن الشركة مسئولة عن 28 كيلو من الطرق فى العاصمة الإدارية الجديدة، ويتم عمل طريق فى العاصمة الجديدة يصل إلى الدائرى الإقليمى الجديد، مضيفا أن عرضه سيكون 94 مترا، وهناك طرق يصل عرضها 124 مترا، موضحا أن هناك شركات أخرى تعمل هنا ومنها المقاولون العرب والماسة وكيانات أخرى ستعمل فى غرب الإقليمى.

وأضاف عبده، فى حواره مع الإعلامى أسامة كمال، مقدم برنامج "القاهرة 360"، والمذاع عبر شاشة القاهرة والناس، أن المرافق يتم تصميمها فى مكتب استشارى واحد ويتم عمليها على جنب الطريق حتى لا يتم قطع الطريق فى المستقبل فى حالة الصيانة.