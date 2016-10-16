الإسكان: بدء إنشاء المبانى الحكومية بالعاصمة الإدارية قبل نهاية 2016

أكد مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه سيتم البدء فى الأعمال الإنشائية للمبانى الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى غضون الشهرين المقبلين، وقبل نهاية العام الجارى.

وقال مدبولى، خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360" المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، إنه تم التوقيع مع أكبر شركة مقاولات صينية لإنشاء المرحلة الأولى من الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الذى يضم 18 وزارة بالإضافة لمجلس النواب والوزراء وقاعة المؤتمرات الكبرى بتمويل من الحكومة الصينية.

كما أشار إلى أنه تم إنشاء شركة لإدارة وتنمية العاصمة الإدارية، مضيفا: "سكان القاهرة فى وسط البلد ومدينة نصر والمقيمون بالتجمعات الجديدة فى شرق القاهرة لن يستغرقوا أكثر من ساعة أو ساعة إلا ربع للوصول إلى العاصمة الجديدة".