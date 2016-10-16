أخبار عاجلة

تعرف على أهم بنود قانون الطوارئ (فيديوجراف) -
لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب -
«تاون جاس»: توصيل الغاز لـ345 ألف عميل باستثمارات 900 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الإسكان: بدء إنشاء المبانى الحكومية بالعاصمة الإدارية قبل نهاية 2016

Google+ Print
الإسكان: بدء إنشاء المبانى الحكومية بالعاصمة الإدارية قبل نهاية 2016 الإسكان: بدء إنشاء المبانى الحكومية بالعاصمة الإدارية قبل نهاية 2016

>كتب محسن البديوى

أكد مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه سيتم البدء فى الأعمال الإنشائية للمبانى الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى غضون الشهرين المقبلين، وقبل نهاية العام الجارى.

 

وقال مدبولى، خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360" المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، إنه تم التوقيع مع أكبر شركة مقاولات صينية لإنشاء المرحلة الأولى من الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الذى يضم 18 وزارة بالإضافة لمجلس النواب والوزراء وقاعة المؤتمرات الكبرى بتمويل من الصينية.

 

كما أشار إلى أنه تم إنشاء شركة لإدارة وتنمية العاصمة الإدارية، مضيفا: "سكان القاهرة فى وسط البلد ومدينة نصر والمقيمون بالتجمعات الجديدة فى شرق القاهرة لن يستغرقوا أكثر من ساعة أو ساعة إلا ربع للوصول إلى العاصمة الجديدة".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل