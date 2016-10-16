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رئيس صندوق التمويل العقارى: أى مواطن أوراقه صحيحة سيحصل على وحدة سكنية

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رئيس صندوق التمويل العقارى: أى مواطن أوراقه صحيحة سيحصل على وحدة سكنية رئيس صندوق التمويل العقارى: أى مواطن أوراقه صحيحة سيحصل على وحدة سكنية

>كتب أحمد حسن

أكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، أنه تم بدء الاستعلام عن 70 ألف شخص من المتقدمين لحجز الوحدات السكنية فى مراحل "التشطيب"، أصحاب الكراسة الحمراء"، مشيرة إلى أنه تم رفض حوالى 16 ألف منهم بسبب عدم مطابقة شهادة الدخل التى تقدموا بها مع دخلهم الحقيقى أو امتلاكهم وحدات سكنية.

 

وأضافت مى عبد الحميد، لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر أن يتم البدء فى تسليم أولى وحدات الـ500 ألف شقة التى تم طرحها للمواطنين شهر مايو الماضى، لافتا إلى أنه فور الانتهاء من الاستعلام الميدانى على المتقدمين سيتم إرسال الملفات للبنوك لدفع مقدمات الحجز.

 

وفى السياق ذاته، أكدت أنه سيتم بدء دفع أقساط الـ400 ألف وحدة سكنية الجارى إنشائها اعتبارا من الشهر المقبل، مؤكدة أن دفع الأقساط غير مرتبط بدفع الأقساط، ومن حق أى مواطن يتم رفضه من قبل شركات الاستعلام استرداد المبالغ التى دفعها.

 

وأوضحت أنه أى مواطن يعلم تمام اليقين أن الأوراق التى تقدم بها صحيحة ولا يوجد بها أى تلاعب سيحصل على وحدة سكنية فور الانتهاء من إجراءات الاستعلام عنه سواء استلام ميدانى أو استعلام ائتمانى.


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