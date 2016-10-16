شرطة التموين تضبط 400 كيلو لحوم مجمدة مجهولة المصدر بحدائق القبة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة استهدفت الأسواق والتجار والقائمين على تخزين السلع الاستراتيجية والحيوية، وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية المختلفة، ولذلك لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة انسياب السلع بالأسواق.

وأسفرت الحملة عن ضبط "طارق.ع.ع" 45 سنة صاحب ثلاجه لحوم مجمده، حيث ضبط بحوزته على كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق ارباح غير مشروعه، وبتفتيش الثلاجة تم ضبط "400 كيلو لحوم مجمدة" مجهولة المصدر، تم تحرر المحضر اللازم بالواقعة رقــــم 19046 جنح جزئيه قسم الحدائق لسنة 2016، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.