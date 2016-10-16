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بدون قهوة ودش بارد.. 5 طرق بسيطة تجعلك أكثر نشاطا فى الصباح

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بدون قهوة ودش بارد.. 5 طرق بسيطة تجعلك أكثر نشاطا فى الصباح بدون قهوة ودش بارد.. 5 طرق بسيطة تجعلك أكثر نشاطا فى الصباح

>كتبت آلاء الفقى

قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" طرقا بسيطة تجعلك أكثر نشاطا وتركيزا فى الصباح دون شرب القهوة وتشمل هذه الطرق الآتى:

1.شرب المياه الباردة:

فإن شرب كوب كامل من الماء البارد يساعد على تجديد خلايا المخ، ويجعلك تشعر بنشاط وأكثر تركيزا.

2.تمارين التمدد:

فهى واحدة من أفضل الطرق التى تساعدك بالبقاء نشيطا فى الصباح، كما أن ممارسة هذه التمارين فى الصباح تساعد فى تحسين الدورة الدموية فى الدماغ، مما يجعلك أكثر نشاطا.

3.تناول الأطعمة الغنية بالبروتين:

فيمكن إضافة المكونات الغنية بالبروتين مثل البيض واللبن إلى وجبة الإفطار، فإنها تساعد على تنشيط خلايا الدماغ وإزالة تعب الصباح.

4.استهلاك الكربوهيدرات:

جنبا إلى جنب مع البروتين يمكن أن تجعل الكربوهيدرات جانبا من الإفطار عن طريق إضافة الشوفان والخبز وغيرها من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، التى تعطى الطاقة الفورية للجسم.

5. أخذ حمام بارد:

رغم أنه قد لا يكون محبوبا من قبل الكثيرين، إلا أن أخذ دش بارد فى الصباح يمكن أن يجعلك أكثر انتعاشا ونشاطا ويساعد على إيقاظك من شعور السبات العميق.


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