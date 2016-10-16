ضبط سائق وزوجته بحوزتهما 2900 قرص مخدر بمركز طنطا

تمكن المقدم أحمد خيرى جعيصة رئيس مباحث مركز طنطا بإشراف المقدم وليد الصواف مفتش الإدارة المركزية بطنطا وقطور من ضبط سائق وزوجته مقيمان قرية سبطاس وبحوزتهما 2900 قرص مخدر بقصد الاتجار.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى بتمكن رئيس مباحث مركز طنطا والقوة المرافقة له من ضبط المتهمين "سيد.ع.ش" 55 سنة سائق وزوجته "رباب.ز.س.ش" 42 سنة ربة منزل وبحوزتهما 2900 قرص مخدر وهاتف محمول بقصد الاتجار، تحرر المحضر 43273 جنايات مركز طنطا لسنة 2016 وتولت النيابة التحقيق.