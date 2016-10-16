أخبار عاجلة

تعرف على أهم بنود قانون الطوارئ (فيديوجراف) -
لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب -
«تاون جاس»: توصيل الغاز لـ345 ألف عميل باستثمارات 900 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"التعليم" تشكل لجنة لمراجعة منهج "التحكم للتعليم الصناعى" لاحتوائه أخطاء

Google+ Print
"التعليم" تشكل لجنة لمراجعة منهج "التحكم للتعليم الصناعى" لاحتوائه أخطاء "التعليم" تشكل لجنة لمراجعة منهج "التحكم للتعليم الصناعى" لاحتوائه أخطاء

>كتب محمود طه حسين

قال الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن الوزارة تلقت تقارير وشكاوى من وجود أخطاء بكتاب التحكم للتعليم الصناعى، تمثل فى احتوائه على أخطاء معلوماتية وأكاديمية.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم تشكيل لجنة من داخل الوزارة وأكدت عدم وجود أخطاء فى المنهج، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة خارجية من أستاذة من الجامعات لمراجعة الكتاب مرة أخرى.

 

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أنه حال رصد اللجنة أخطاء سيتم تصحيحها من قبل متخصصين فى المناهج.

 

وفى سياق متصل، أكد مصدر مسئول بالوزارة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تم إحالة المسئولين عن وضع المنهج للتحقيق وحذف الموضوعات التى لا تتماشى وطبيعة الدراسة فى المدارس الفنية المصرية لأنها تختلف عن طبيعة المناهج فى الدول العربية، والتى تم تجميع المحتوى العلمى منها.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365