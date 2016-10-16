"التعليم" تشكل لجنة لمراجعة منهج "التحكم للتعليم الصناعى" لاحتوائه أخطاء

قال الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن الوزارة تلقت تقارير وشكاوى من وجود أخطاء بكتاب التحكم للتعليم الصناعى، تمثل فى احتوائه على أخطاء معلوماتية وأكاديمية.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم تشكيل لجنة من داخل الوزارة وأكدت عدم وجود أخطاء فى المنهج، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة خارجية من أستاذة من الجامعات لمراجعة الكتاب مرة أخرى.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أنه حال رصد اللجنة أخطاء سيتم تصحيحها من قبل متخصصين فى المناهج.

وفى سياق متصل، أكد مصدر مسئول بالوزارة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تم إحالة المسئولين عن وضع المنهج للتحقيق وحذف الموضوعات التى لا تتماشى وطبيعة الدراسة فى المدارس الفنية المصرية لأنها تختلف عن طبيعة المناهج فى الدول العربية، والتى تم تجميع المحتوى العلمى منها.