وزير الإسكان: مخطط مصر لعام 2052 يضم إنشاء 4 مدن جديدة بالظهير الصحراوى

قال مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه لابد من مضاعفة الرقعة المعمورة فى مصر لتصل لـ 12% على الأقل، مشيرا إلى مخطط التنمية الذى تم وضعه منذ عام 2012 يخطط للتنمية لمدة تصل لـ 40 عاما.

وأضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360" المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، أنه يوجد 20 مدينة جديدة تشمل 6 مليون مواطن، مشيراً إلى أن مخطط مصر لعام 2052 يضم إنشاء 4 مدن جديد بالظهير الصحراوى لمحافظات الصعيد.

وأوضح أن قطاع التشييد والبناء كثيف العمالة و يوفر تشغيل استثمارات كبيرة وأكثر من 100 صناعة مرتبطة بالقطاع.