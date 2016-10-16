حبس عاطلين بحوزتهما سيارة مسروقة ومخدرات وبندقية خرطوش بدار السلام

أمرت نيابة دار السلام بحبس عاطلين ٤ أيام على ذمة التحقيق لحيازتهم ٨ قطع حشيش وبندقية خرطوش وسرقتهم سيارة تاكسى وعدد ٢ هاتف محمول بمنطقة أثر النبى بدار السلام.

تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث قسم شرطة دار السلام، من ضبط شابين، الأول" سيد.ن" 29 عامًا، و" أحمد.م"23 عامًا، بمنطقة أثر النبى، وبحوزتهما "مخدرات" فى وقت التسليم والاستلام.

وكشفت التحقيقات حيازة المتهمين للمخدرات بقصد الاتجار- ومبلغ مالى 3000 جنيه، وبندقية خرطوش، وسرقتهم لسيارة تاكسى وعدد 2 هاتف محمول كما أمرت بحبسهم.