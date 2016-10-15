أخبار عاجلة

تعرف على أهم بنود قانون الطوارئ (فيديوجراف) -
لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب -
«تاون جاس»: توصيل الغاز لـ345 ألف عميل باستثمارات 900 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور.. وفد من الاتحاد الأوروبي يشارك في معسكر بيئي ببني سويف‎

Google+ Print
جانب من استقبال الوفد

جانب من استقبال الوفد

قام صموئيل رأفت مسؤل برنامج التنمية الاقتصادية ببني سويف بتنظيم زيارة واستقبال وفد من الاتحاد الأوروبي لمتابعة المشروع الممول من الاتحاد، ضمن فعاليات مشروع مجتمع مدني مساهم بفاعلية في مجهودات التنمية، والذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية ببنيف، برئاسة رفيق ناجي مدير التنمية المحلية بالهيئة، وبالشراكة مع الاتحاد الأوربي.

وقام الوفد بزيارة قرية إهوة والمشاركة في معسكر بيئي، والذي تضمن تشجير شوارع القرية ودهانات الأسوار والرسوم علي الجدران والنظافة.

كما تم زيارة جمعية الحياة الأفضل، وافتتاح مراكز خدمة المواطنين والتدريب.

فيما قال ريمون فوزي منسق المشروع ببني سويف، إن المشروع يهدف إلى تدريب الشباب وخلق فرص عمل لهم من أجل حل مشكلة البطالة، وبناء كوادر شابة فعالة في المجتمع، وقادرة على تحمل المسؤولية وبناء مجتمع قوي.

جانب من استقبال الوفد

جانب من استقبال الوفد

جانب من استقبال الوفد

جانب من استقبال الوفد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا