بالصور.. وفد من الاتحاد الأوروبي يشارك في معسكر بيئي ببني سويف‎

قام صموئيل رأفت مسؤل برنامج التنمية الاقتصادية ببني سويف بتنظيم زيارة واستقبال وفد من الاتحاد الأوروبي لمتابعة المشروع الممول من الاتحاد، ضمن فعاليات مشروع مجتمع مدني مساهم بفاعلية في مجهودات التنمية، والذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية ببنيف، برئاسة رفيق ناجي مدير التنمية المحلية بالهيئة، وبالشراكة مع الاتحاد الأوربي.

وقام الوفد بزيارة قرية إهوة والمشاركة في معسكر بيئي، والذي تضمن تشجير شوارع القرية ودهانات الأسوار والرسوم علي الجدران والنظافة.

كما تم زيارة جمعية الحياة الأفضل، وافتتاح مراكز خدمة المواطنين والتدريب.

فيما قال ريمون فوزي منسق المشروع ببني سويف، إن المشروع يهدف إلى تدريب الشباب وخلق فرص عمل لهم من أجل حل مشكلة البطالة، وبناء كوادر شابة فعالة في المجتمع، وقادرة على تحمل المسؤولية وبناء مجتمع قوي.