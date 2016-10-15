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الاثنين .. عرض فيلم “جوه السكون” في ندوة المهرجان القومي للسينما

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الاثنين .. عرض فيلم “جوه السكون” في ندوة المهرجان القومي للسينما الاثنين .. عرض فيلم “جوه السكون” في ندوة المهرجان القومي للسينما

المهرجان القومي للسنيما

ضمن فعاليات المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته العشرين، تبدأ عروض مسابقة الأفلام الروائية القصيرة ليوم الاثنين، حفلة الخامسة مساء بعرض فيلم “جوه السكون”، يعقبها ندوة تديرها الكاتبة حنان شومان، وتحاور فيها مخرجي أفلام العروض.

يناقش فيلم “جوه السكون” أزمة الشباب في تحقيق ذواتهم من خلال شريف مراسل تليفزيوني عاصر كل الأحداث في السنوات الأخيرة ورغم حماسة الشديد وطاقتة الإيجابية الهائلة، إلا أنه يقع فريسة للاحباط والرغبة في الهجرة مما يجعل سامح مدير المراسلين في مواجهه مباشرة معه كصديق وكمدير للمراسلين بالقناة في حين تفاجئه رسائل غامضة من زمن آخر.

“جوه السكون” بطولة محمود حمدان وشريف الخيام شارك في التمثيل ياسين طه، وميرا سامي، تصوير أحمد عبد العزيز، عمرو صالح، مونتاج سامح عبد النبي، فوتوغرافيا محمد بوتا، فريق الإخراج رنا دسوقي، عمرو فتح الله وداليا نبيل ووائل اللمعي موسيقي تامر كروان منتج فني سامح رجائي، إخراج أحمد عبد العليم قاسم.

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