لافروف : المجتمعين في لوزان توافقوا على «استمرار الاتصالات»

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، أن ممثلي واشنطن وموسكو والدول المعنية في المنطقة الذين أجروا مباحثات حول النزاع السوري في لوزان قرروا “الاستمرار في الاتصالات”.

وصرح لافروف لوكالات الأنباء الروسية، إثر انتهاء المباحثات، “توافقنا على وجوب الاستمرار في الاتصالات خلال الأيام المقبلة مع أخذ بعض الترتيبات التي يمكن أن تساعد في تعزيز التسوية، في الاعتبار”.

ومن جانبه أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، أن واشنطن وموسكو والدول المنخرطة في النزاع السوري ناقشت في لوزان “أفكارًا جديدة” لإحياء الآلية الهادفة إلى التوصل لوقف لإطلاق النار.

وأوضح كيري أن المباحثات التي استمرت أكثر من أربع ساعات تخللها “تبادل واسع للأفكار” رغم التوتر وقد توافق الأطراف على مواصلة الجهود لإحياء الهدنة.