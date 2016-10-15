الأطفال المهاجرون .. الأحلام الوردية تصطدم بـ”سماسرة الموت”

كتب – محمد علي

تعد الهجرة غير الشرعية، من الأمراض الاجتماعية المنتشرة حاليًا في الدول العربية وخاصة مصر، حيث يحلم المهاجرون – وأغلبهم من القاصرين وصغار السن – بالسفر إلى الدول الأوروبية لعيش حياة رغيدة ، واضعين آمالهم في أنها تربة خصبة لتحقيق الآمال، وأرض للحريات.

مفهوم الهجرة غير الشرعية

ويمكن تعريف المهاجر غير الشرعي بأنه الشخص الذي ينتقل من دولة إلى أخرى بطريقة يخرق بها القوانين الموضوعة، مما يجعله مقيم بالدولة بشكل غير شرعي، ومعرض للقبض عليه وترحيله في أية لحظة.

الطفل المهاجر.. آخر صيحات الهجرة

وذكرت الإحصائيات، أن أغلب المشاركين في الهجرة غير الشرعية يتراوح أعمارهم ما بين 16 – 17 عامًا، فيما يكثر أعداد المهاجرين ذوي الأعمار ما بين 9 – 15 عامًا، ولكن بشكل أقل من الفئة الأولى.

كما أثبتت أن معظم الأطفال المهاجرين من غير المتعلمين وينتمون للطبقات المتوسطة وتحت المتوسطة، فضلًا عن ضعف المستوى التعليمي للآباء، الذين يعملون في أغلب الأوقات بقطاع الزراعة أو يكونون من أصحاب الحرف.

ويعيش ثلاثة أرباع المهاجرين – حسب الإحصائية – في أسر طبيعية، فيما يعاني خمس العينة من سوء معاملة الأهل مما أدى إلى ارتفاع الرغبة الشخصية في الهجرة.

المستوى المادي والواقع المأساوي.. أبرز أسباب الهجرة

ويأتي غالبية الأطفال المهاجرين من أسر متوسطة، كما ظهر أن ثلث أطفال العينة كانوا يعملون قبيل هجرتهم، وبعضهم خرج إلى سوق العمل منذ عمر السادسة.

وكانت معانة الأطفال من الأسر ذات الدخل تحت المتوسط، من أبرز الأسباب التي مهدت لطريق الهجرة غير الشرعية، ففي السن الذي يحتاج الطفل فيه المزيد من الرعاية والانتظام في مراحل تعليمه، تنتشر ظاهرة عمالة الأطفال التي تُخضع الطفل لويلات سوق العمل في سن صغير، مما يجعله يفكر في الهجرة للهروب من الواقع المأساوي الذي يعيش فيه ، دون أن يدرك المخاطر “المميتة” للتجربة المقدم عليها.

كما أدت النظرة المجتمعية القاسية للطفل العامل أو الفقير، واجتنابه من أقرانه في نفس من ذوي المستوى الاقتصادي الأعلى، إلى نظر الطفل للهجرة على أنها سبيل الحرية من جحيم مجتمعه، ولكنه لا يعلم ما سيخوضه من “إتجار بالبشر”، ومعاملتهم كسلعة تباع وتشترى وليس كإنسان له حقوقه وواجباته.

ولكن من ناحية أخرى، إذا توافر للطفل مناخ أسري مناسب، ومستوى تعليمي جيد ، فإن هذه الفكر تمحى من تفكيره أو تفكير أسرته، حيث لا يجدون سببًا مقنعًا يرغمهم على التفكير في ترك الطفل لموطنه الذي يعيش فيه حياة مستقرة.

الطفل المهاجر.. البراءة على شفاه الموت

ويقوم الآباء في القرى الصعيد والمناطق الريفية والمحافظات الحدودية، وخاصة من محافظات مثل الفيوم والمنيا ومرسى مطروح، بدفع مبالغ طائلة – بالنسبة لحالتهم المادية – إلى من يطلق عليهم “سماسرة الهجرة” ليقوموا بتهريب أطفالهم إلى الدول العربية المجاورة مثل ليبيا، ومنها إلى الدول الأوروبية وبالأخص إيطاليا واليونان، على أمل نجاح التجربة وعيش حياة مريحة.

وتنتشر الهجرة غير الشرعية لـ”الأطفال” بالأخص لأسباب معينة، منها أنه عندما يهاجر الطفل عن طريق القارب “المتهالك” إلى الدول الأوروبية متحديًا مهاول ومخاطر البحر الأبيض المتوسط، ويصل إلى الشواطئ ويسقط في أيدي السلطات، يتم عرضه للفحوصات الطبية لتحديد عمره، وإذا اثبتت الفحوصات أن المهاجر لم يصل لسن البلوغ بعد، فإن السلطات تقوم بإيداعه في منظمات خيرية لتعليمه لغة الدولة والثقافة والحِرف حتى يندمج الطفل في المجتمع الأوروبي، ولكن إذا أثبت أنه تعدى سن البلوغ، فتقوم السلطات بعد ذلك بالبحث عن موطنه الأصلي ثم ترحيله إليها مرة أخرى، لتنتهي المغامرة القصيرة بالفشل الذريع، حيث فقد فرصته في الهجرة كما استنفذ مدخراته هو وأسرته من المال.

وفي النهاية، يمكن تحديد أسباب هجرة الأطفال، منها توافر فرصة أكبر للأندماج في المجتمع، وهروب الطفل من مساوئ الحياة في قريته نظرًا للمستوى الاقتصادي والتعليمي المتدني، ومنها رغبات الآباء في توفير حياة رغيدة في مستوى اقتصادي فوق المتوسط ومستوى تعليمي مرتفع، ولكن يصطدم كل ذلك بـ”فزاعة” متمثلة في البحر الأبيض المتوسط، الذي غرق الآلاف فيه في سبيل الحياة السعيدة.