الجبوري: يجب أن تتوقف العمليات الإرهابية ونزيف الدم العراقي

أدان رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، اليوم السبت التفجير الانتحاري الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي، واستهدف مجلس عزاء في منطقة “الشعب” شمالي بغداد.

وقال الجبوري – في تصريح صحفي – “إن استمرار العمليات الإرهابية في مختلف مدننا وتواصل نزيف الدم العراقي يجب أن يتوقف”، داعيًا الأجهزة الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والمهنية وتكثيف إجراءاتها الاستخبارية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

كما أدان “المجمع الفقهي” العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء تفجير مجلس العزاء، “إن المجمع الفقهي يدين ويستنكر الحادثة الإرهابية التي استهدفت الأبرياء في مجلس عزاء”.

وأضاف المجمع، في بيان صحفي، أن التفجير الغادر يأتي بينما يتطلع جميع العراقيين إلى تحرير مدينة الموصل مركز محافظة نينوي من قبضة تنظيم داعش لصرف الأنظار إليه وفتح جبهات أخرى.

وكانت قيادة “عمليات بغداد” أعلنت أن الحصيلة النهائية للتفجير الذي نفذه انتحاري يرتدي حزاما ناسفا مستهدفا مجلس عزاء في منطقة “الشعب” ذات الغالبية الشيعية شمالي بغداد، والتي أسفرت عن 34 قتيلا و35 جريحا من المدنيين العراقيين.

أ ش أ