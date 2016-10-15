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مساعد مدير المخابرات السابق: تعاون الأهالي مع الجيش سهل عملية الثأر للشهداء

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مساعد مدير المخابرات السابق: تعاون الأهالي مع الجيش سهل عملية الثأر للشهداء مساعد مدير المخابرات السابق: تعاون الأهالي مع الجيش سهل عملية الثأر للشهداء

اللواء أحمد إبراهيم كامل

قال مساعد مدير المخابرات الحربية سابقًا، اللواء أحمد إبراهيم كامل، إن القوات المسلحة المصرية نفذت الضربات الجوية صباح اليوم، ضد العناصر الإرهابية في شمال سيناء، وذلك حتى تهدأ قلوب وأهالي الشهداء الجنود.

وأضاف كامل خلال لقائه ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي  خالد عاشور، أن الجماعات الإرهابية نفذت هذه العملية الإرهابية التي نتج عنها استشهاد 12 مجندًا، لتعكير صفو المصريين باحتفالات ذكرى حرب أكتوبر، قائلًا “الجماعات الإرهابية دائمًا ما تنتهز فرصة التفجيرات في الأعياد القومية”.

وتابع كامل أن الغرض من العمليات الإرهابية التي تمت في شمال سيناء، تشتيت عمل القوات المسلحة المصرية، قائلًا “هذه العمليات الإرهابية تؤثر على التنمية في سيناء”.

وأوضح كامل أن القوات المسلحة المصرية قامت بعملية صباح اليوم، ضد الجماعات الإرهابية في شمال سيناء، بناءً على المعلومات الاستخباراتية وجهاز الاستطلاع، بالإضافة إلى تعاون الأهالي مع الجيش المصري بمعلومات مؤكدة.

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