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وزير الشؤون القانونية: مصر حلقة وصل بين الدول الأوروبية والعربية والأفريقية

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جانب من المحاضرة

جانب من المحاضرة

ألقي الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية، والمجالس النيابية الأسبق، ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، مساء اليوم السبت، محاضرة تحت عنوان “دور في إنجازات مجلس الأمن الدولي خلال عام”.

وناقش الدكتور مفيد شهاب، دور مصر في إنجازات السلم بمجلس اﻷمن خلال عام، مضيفًا أن مصر استطاعت خلال توليها عضوية مجلس الأمن أن تثبت للعالم أنها كانت جديرة بالفوز بالمقعد نظرًا لثقلها ووضعها الإقليمي وانطلاقًا من قاعدتها الأصيلة في الشرق الأوسط والوطن العربي وإفريقيا، مضيفًا أن مصر صاحبة رسالة وحلقة وصل بين الدول الأوروبية والأفريقية والعربية وتستطيع أن تلعب دورًا في السلم والأمن.

وذكر شهاب، خلال الندوة إن مصر من أوائل الدول، التي تحافظ على الأمن والسلم الدوليين، إضافة إلى دورها في الوساطة في الأزمة الفلسطينية، وثقلها في منطقة الشرق الأوسط الذي لا يستطيع أحد إنكاره.

وأوضح أن مصر مارست دورها في مجلس الأمن خلال الفترة الماضية بدفاعها عن الدول العربية والإفريقية بقدر استطاعتها بجانب تنفيدها لعدد من المشروعات وحل المشكلات التي حققت الصالح للقارة الإفريقية، في حل القضايا الإفريقية والعمل على تسوية النزاعات بين الدول الإفريقية.

تأتي هذه المحاضرة في إطار فعاليات الموسم الثقافي الجديد للجمعية المصرية للقانون الدولي.

المراسل عمر جمال

جانب من المحاضرة

جانب من المحاضرة

جانب من المحاضرة

جانب من المحاضرة

جانب من المحاضرة

جانب من المحاضرة

جانب من المحاضرة

جانب من المحاضرة

جانب من المحاضرة

جانب من المحاضرة

جانب من المحاضرة

جانب من المحاضرة

جانب من المحاضرة

جانب من المحاضرة

جانب من المحاضرة

جانب من المحاضرة

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