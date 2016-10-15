وزير الشؤون القانونية: مصر حلقة وصل بين الدول الأوروبية والعربية والأفريقية

ألقي الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية، والمجالس النيابية الأسبق، ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، مساء اليوم السبت، محاضرة تحت عنوان “دور مصر في إنجازات مجلس الأمن الدولي خلال عام”.

وناقش الدكتور مفيد شهاب، دور مصر في إنجازات السلم بمجلس اﻷمن خلال عام، مضيفًا أن مصر استطاعت خلال توليها عضوية مجلس الأمن أن تثبت للعالم أنها كانت جديرة بالفوز بالمقعد نظرًا لثقلها ووضعها الإقليمي وانطلاقًا من قاعدتها الأصيلة في الشرق الأوسط والوطن العربي وإفريقيا، مضيفًا أن مصر صاحبة رسالة وحلقة وصل بين الدول الأوروبية والأفريقية والعربية وتستطيع أن تلعب دورًا في السلم والأمن.