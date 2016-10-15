بالصور.. انتهاء سباق الخيول بكوم أمبو وسط إقبال كبير من هواة الفروسية

انتهت مساء اليوم السبت فعاليات سباق الخيول السنوى بكوم أمبو فى محافظة أسوان، وشهد إقبالا كبيرا من هواة الفروسية، ونظمه أهالى قرية فارس التابعة لمركزكوم أمبو، وسط غياب الأجهزة التنفيذية، سواء للإعداد أو المتابعة .

كان من بين الأدوار الشهيرة فى نهاية فعاليات السباق، دور السباق بين الحصان محسود والحصان موعود، ودور السباق بين الحصان المتقدم والحصان المدهش، ودور السباق بين الحصان أمرك يا سيدى، والحصان فلفل.

كان قد انطلق صباح اليوم السبت سباق الفروسية غرب مركز كوم أمبو فى الظهير الصحراوى لقرية فارس، بمشاركة حوالى ألف حصان عربى ومهجن ومشاركة الآلاف من هواة الفروسية.

ويعتبر سباق فارس أحد أكبر سباقات الخيل بجنوب الصعيد، إذ يصل مضمار السباق حوالى 4 كيلو مترات فى الظهير الصحراوى لقرية فارس غرب نهر النيل، فى نفس السياق شهدت العبارات واللنشات النهرية زحاما شديدا لنقل الجماهير لقرية فارس .

سباق فارس