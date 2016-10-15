أخبار مصر للساعة العاشرة مساءً من "اليوم السابع"

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، فى مقدمتها، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه لا تسامح مع الفساد، وأن الرأى العام أحيانا لا يرى الصورة كاملة، بالإضافة إلى انتهاء النيابة من التحقيق مع أكثر من 120 متهما فى قضية ولاية سيناء، وغيرهما من الأخبار.

وفيما يلى موجز أخبار العاشرة:

- السيسى: لا تسامح مع الفساد.. والرأى العام أحيانًا لا يرى الصورة كاملة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه لا يتسامح مع أى مسئول تثبت فى حقه وقائع فساد أو محسوبية أو مجاملة على حساب العمل, إلا أنه لا يتعامل مع أى مسئول بمبدأ القطعة, لأنه يرى أن التحدى الذى يواجهه البلد ضخم جدا، وهو ما يستدعى التعامل مع مجمل أداء الوزراء وليس بالقطعة.

- النيابة تنهى التحقيق مع أكثر من 120 متهما فى قضية ولاية سيناء

أكدت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، أن نيابة أمن الدولة العليا، انتهت من التحقيقات التى تجريها مع أكثر من 120 متهما فى قضية رقم 502 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء" لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، والاشتراك فى عمليات إرهابية استهدفت قوات الأمن.

- "دعم مصر" يعقد اجتماعا مغلقا لحسم مرشحيه على اللجان النوعية بالبرلمان

عقد منذ قليل ائتلاف دعم مصر اجتماعا مغلقا للجنة التوافق حول اللجان النوعية بالبرلمان، برئاسة طاهر أبو زيد الأمين العام للائتلاف، وذلك بمقره الرئيسى بمنطقة جاردن سيتى.

وقال "أبو زيد" فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن الاجتماع سيشهد حسم نهائى لجميع أسماء مرشحى الائتلاف لهيئات مكاتب اللجان النوعية، المُقرر إجراء الانتخابات عليها يوم الاثنين المقبل.

- البنك المركزى:ملتزمون بتوفير 1.3 مليار دولار شهريا لاستيراد الغذاء والبترول

قال مصدر مصرفى مسئول لـ"اليوم السابع"، إن البنك المركزى المصرى ملتزم بتوفير نحو 1.3 مليار دولار شهريًا لاستيراد المواد الغذائية، والمواد البترولية، مؤكدًا على أن أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، والتى تصل إلى نحو 19.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016، كافية لتغطية الواردات من السلع الأساسية والاستيراتيجية التى تحتاجها البلاد، لمدة تزيد عن 3 أشهر.

- وزير الصحة: ضخ 18 ألف حقنة "أنتى آر أتش" للحوامل بالأسواق غدا

أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أنه تم توفير 2.6 مليار دولار بالبنك المركزى لتمكين شركات الدواء من توفير احتياجات السوق المحلية من الأدوية التى يتم استيرادها من الخارج.

وقال وزير الصحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن أول شحنة أمبولات "أنتى آر أتش" الخاصة بالسيدات الحوامل ستصل إلى مطار القاهرة فجر غد الأحد وتشمل 18 ألف أمبولة تمهيدا لتغطية احتياجات السوق المحلية.

- سامح شكرى: أمريكا تدرك جيدا دور مصر فى تسوية الأزمة السورية

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن أمريكا قامت بدعوة القاهرة لاجتماع "لوزان" حول الأزمة السورية، لأنها تدرك جيدا دور مصر الهام فى تسوية الأزمة.

وأضاف شكرى، فى تصريحات لوكالة الأنباء الروسية "نوفستى": "حصلنا على دعوة من وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، ونعتقد أنهم يدركون جيدا دور مصر فى تسوية الأزمة السورية وأهمية مشاركة القاهرة فى المباحثات".



>الرئيس السيسى فى الجزء الثانى من حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية: لا تسامح مع فاسد.. السياسة المصرية لها وجه واحد وهناك من يضيق بما حققناه مع دول العالم.. ورئيس الوزراء يتميز بالتنظيم والإخلاص

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه لا يتسامح مع أى مسئول تثبت فى حقه وقائع فساد أو محسوبية أو مجاملة على حساب العمل, إلا أنه لا يتعامل مع أى مسئول بمبدأ القطعة, لأنه يرى أن التحدى الذى يواجهه البلد ضخم جدا، وهو ما يستدعى التعامل مع مجمل أداء الوزراء وليس بالقطعة.

وأضاف "السيسى" فى الحوار الذى أجراه مع رؤساء الصحف القومية، وشارك فيه الزميلان ياسر رزق رئيس تحرير الأخبار, وفهمى عنبة رئيس تحرير الجمهورية، فى حضور اللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية؛ أنه أبدى تقديره لمواقف الرأى العام, إلا أنه يرى من جانبه أنه فى بعض الأحيان لا تكون أحكام الرأى العام دقيقة لأن الجمهور لا يرى الصورة الكاملة.

- "دعم مصر" يأكل نفسه فى "العلاقات الخارجية"

تشهد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، معركة ساخنة ومن نوع خاص بإعلان كل من الدكتور أحمد سعيد والسفير محمد العرابى الدفع باسميهما على رئاسة اللجنة، رغم أنهما ينتميان لائتلاف دعم مصر.



> وأكدت مصادر لـ"برلمانى"، أنه رغم إعلان أحمد سعيد دعمه رسميا من قبل الائتلاف، إلا أنه لم يحدث أى جلسة للتوافق بين المرشحيّن وكأن هناك نية لالتزام الائتلاف بالصمت تجاه تلك اللجنة لرفع الحرج.

- ننشر التشكيل النهائى للأمانة العامة لحزب مستقبل وطن بعد إعلان أشرف رشاد عنه

أعلن المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، التشكيل النهائى للأمانة العامة للحزب، وتضم كلا من: أحمد صبرى لأمانة التنظيم، ومحمد عبد السلام للمجالس المحلية، وأحمد سمير للشؤون المالية والإدارية، وأحمد الشاعر للإعلام، وشيماء عبد الإله للشباب، ومحمد عمار للجماهير، وسحر صدقى للمرأة، ومحمد عيسى للعضوية وتكنولوجيا الاتصالات

- بالفيديو.. التعدى على نهر النيل بالردم فى المنوفية لتوسيع الأراضى الزراعية

سيطرت حالة من الغضب بين المواطنين بعدد من القرى المطلة على فرع رشيد بمركز أشمون فى محافظة المنوفية، عقب انتشار حالات التعدى الصارخة لردم مياه النيل لتوسعة الأراضى الزراعية .

- بالفيديو..مستقبل وطن يفتتح مؤتمره بدقيقة حداد على أرواح شهداء سيناء

بدأ منذ قليل مؤتمر صحفى لحزب مستقبل وطن، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء سيناء.

وقال أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، فى كلمته: "إرادة الله لن تتغير والإرهاب لن ينتصر على شعب، فكل يوم يقدم جيشنا العظيم شهداء بعد أن تحمل المسئولية".

- بالفيديو.. أبشع جريمة فى سوهاج ..سيدة تخطف نجل شقيقة زوجها وتذبحه بسبب الخلاف على الميراث

جريمة بشعة شهدها مركز طهطا بمحافظة سوهاج ، تمثلت في خطف سيدة نجل شقيقة زوجها، أثناء زيارتها لمولد بأبو تيج بمحافظة أسيوط ، بسبب خلافات على الميراث ، ليفاجئ والده بصورته على مواقع التواصل الإجتماعى "الفيس بوك" مذبوحا.

- دار نشر Elsevier العالمية تقيم ورشة عمل بجامعة المنيا

عقد ورشة عمل بجامعة المنيا، خاصة بآليات النشر العلمى بالجامعة، وذلك فى إطار الأنشطة التدريبية، التى يعقدها بنك المعرفة المصرى، ووحدة المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات، وبالتعاون مع دار نشر السيفير Elsevier، برعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، والدكتور السيد السيد سهيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

- كورس أوريجامى..تعلم طريقة عمل كأس زهرة اللوتس من الورق

فن الأوريجامى أو ما يعرف بفن طى الورق هو من أنواع الفنون المرتبطة بالثقافة اليابانية، وهو من المصطلحات التى تعبر عن جميع ممارسات فن الطى، بعيدا عن الثقافة التى تنتمى إليها، وفى هذا الفن يمكن تحويل ورقة مسطحة إلى شكل ما من خلال تقنيات النحت أو الطى ولا يفضل ممارسين هذا الفن استخدام القص أو اللصق أو عمل أى علامات على الورق بشكل عام.