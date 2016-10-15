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ترامب يطالب بإجراء تحليل مخدرات لـ"هيلارى" قبل المناظرة المقبلة

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ترامب يطالب بإجراء تحليل مخدرات لـ"هيلارى" قبل المناظرة المقبلة ترامب يطالب بإجراء تحليل مخدرات لـ"هيلارى" قبل المناظرة المقبلة

>كتب مؤمن مختار

اقترح المرشح الجمهورى للرئاسة الأمريكية دونالد إجراء اختبار تحليل المخدرات لمنافسته الديمقراطية هيلارى كلينتون قبل المناظرة التليفزيونية المقبلة معها.

 

وأشار ترامب اليوم، السبت، فى بورتماوث بولاية نيو هامشاير حسب ما ذكرته جريدة "التليجراف" البريطانية إلى ما اعتبره سلوكا غريبا من المرشحة الديمقراطية فى المناظرة التليفزيونية السابقة التى جرت فى التاسع من أكتوبر الجارى.

 

وقال ترامب: "لا أدرى ما يجرى لها»، مشيرا إلى أنها فى بداية المناظرة كانت كلينتون دائخة تماما، ثم توقفت أنفاسها كلية، على حد زعمه"، متسائلا: "لماذا لا نجرى اختبارا على تعاطيها المخدرات؟".

 

تقام المناظرة الثالثة والأخيرة بين المرشحين مساء الأربعاء المقبل بتوقيت أمريكا (صباح الخميس بتوقيت وسط أوروبا)، وتجرى الانتخابات فى الثامن من نوفمبر المقبل.


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مصر 365

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