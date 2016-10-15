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مقتل 3 وجرح 12 في إطلاق نار خلال حفل بولاية كاليفورنيا

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مقتل 3 وجرح 12 في إطلاق نار خلال حفل بولاية كاليفورنيا مقتل 3 وجرح 12 في إطلاق نار خلال حفل بولاية كاليفورنيا

الشرطة الامريكية أرشيفية

أسفر حادث إطلاق نار خلال حفل بمدينة لوس أنجليس الأمريكية إلى مقتل ثلاثة أشخاص من الحاضرين اليوم السبت.

ونقلت صحيفة “لوس أنجليس تايمز” عن الشرطة الأمريكية أن اثني عشر شخصاً آخرين أصيبوا بجروح خلال الحادث الذي وقع ليلة السبت، وفقًا لما اوردته وكالة الأنباء الألمانية.

ووصف فرانك بريكيادو من شرطة لوس أنجليس موقع الحادث بحي ويست آدامز في المدينة بأنه “مشهد دام تناثرت فيه فوارغ الطلقات في كل مكان”.

وقالت السلطات الأمريكية إنها تحفظت على شخصين بعد الحادث، مشيرة إلى أن البحث جار عن مشتبه بهم آخرين.

وذكرت قناة (كي إيه بي سي) الأمريكية نقلاً عن مصادر الشرطة أن شجاراً نشب داخل أحد المطاعم خلال إحياء حفل عيد ميلاد شخص ما، ما دفع ثلاثة اشخاص إلى مغادرة المطعم ثم ما لبثوا أن عادوا ومعهم أسلحة نارية.

كان في المطعم وقت وقوع الحادث حوالي خمسين شخصاً.

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