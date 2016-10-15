ارتفاع حصيلة التفجير الانتحاري ببغداد إلى 34 قتيلًا و35 جريحًا

أعلنت قيادة “عمليات بغداد” الحصيلة النهائية للتفجير الذي نفذه انتحاري يرتدي حزامًا ناسفًا، اليوم السبت، مستهدفًا مجلس عزاء في منطقة “الشعب” ذات الغالبية الشيعية شمالي العاصمة العراقية (بغداد)، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة 69 مدنيًا عراقيًا.

وقال الناطق باسم قيادة “عمليات بغداد”، العميد سعد معن – في تصريح صحفي، اليوم السب، “إن الحصيلة النهائية للتفجير، بحسب تواصلنا مع غرفة عمليات وزارة الصحة العراقي 34 قتيلا و35 جريحا”.

وكان انتحاري فجر حزامه الناسف داخل مجلس قرب سوق “شلال” بمنطقة الشعب شمال شرقي بغداد أسفر عن وقوع عشرات القتلي والجرحى، وتبني تنظيم داعش الإرهابي الهجوم.

أ ش أ