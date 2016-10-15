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الأمين العام للأمم المتحدة: حل مشكلة الحرب السورية على رأس أولوياتي

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الأمين العام للأمم المتحدة: حل مشكلة الحرب السورية على رأس أولوياتي الأمين العام للأمم المتحدة: حل مشكلة الحرب السورية على رأس أولوياتي

الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس _ أرشيفية

قال الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، إن حل مشكلة الحرب السورية سيكون على رأس أولوياته.

وأضاف جوتيريس – في مقابلة مع قناة (فرانس 24) بثُت اليوم السبت أن هذه الحرب ليست مأساة للشعب السوري فقط، ولكنها تمثل تهديدًا كبيرًا للاستقرار في المنطقة، وتهديدًا لأمن الجميع في كل مكان، مضيفًا “من مصلحة الجميع العمل معًا لوضع حد لهذه الحرب الممتدة منذ 5 أعوام ونصف”.. وقال جوتيريس إنه عليه أن يعمل كمنظم، وميسر، ووسيط نزيه في منصبه الجديد.

يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت بتعيين جوتيريس في منصب السكرتير العام للأمم المتحدة، الخميس الماضي، وبذلك بات الشخص التاسع الذي شغل هذا المنصب، وسيتسلم الأمين العام الجديد منصبه ويباشر أعماله بشكل رسمي في أول يوم من العام المقبل.

أ ش أ

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