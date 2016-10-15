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ترامب يدعو لإخضاع كلينتون لاختبار «تحليل المخدرات»

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ترامب يدعو لإخضاع كلينتون لاختبار «تحليل المخدرات» ترامب يدعو لإخضاع كلينتون لاختبار «تحليل المخدرات»

كلينتون وترامب (أرشيفية)

اقترح المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ، إجراء اختبار تحليل المخدرات لمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون قبل المناظرة التلفزيونية المقبلة معها.

وأشار ترامب، اليوم السبت، في بورتماوث بولاية نيو هامشاير، إلى ما اعتبره سلوكاً غريباً من المرشحة الديمقراطية في المناظرة التلفزيونية السابقة، التي جرت في التاسع من أكتوبر الجاري، وفقًا لما اوردته وكالة الانباء الألمانية.

وقال ترامب: “لا أدري ما يجري لها”، مشيراً إلى أنها في بداية المناظرة كانت كلينتون “دائخة” تماماً، ثم توقفت أنفاسها كلية، على حد زعمه، متسائلاً بالقول: “لماذا لا نجري اختباراً على تعاطيها المخدرات؟”.

وتقام المناظرة الثالثة والأخيرة بين المرشحين مساء الأربعاء المقبل بتوقيت أمريكا (صباح الخميس بتوقيت وسط أوروبا) في لاس فيغاس، وتجري الانتخابات في الثامن من نوفمبر المقبل.

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