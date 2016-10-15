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«الشيحي» يشيد بقرار اليونسكو باعتبار الأقصى من مقدسات المسلمين

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«الشيحي» يشيد بقرار اليونسكو باعتبار الأقصى من مقدسات المسلمين «الشيحي» يشيد بقرار اليونسكو باعتبار الأقصى من مقدسات المسلمين

الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي (أرشيفية)

أشاد الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، باعتبار الأقصى من مقدسات الأمة الإسلامية، مضيفًا أن هذا القرار جاء تتويجًا لمواقف الدينية والقومية التي طالما نادت بها داخل أروقة هذه المنظمة الدولية العريقة، وظهر ذلك جليا من خلال كلمة مصر التي ألقاها الأسبوع الماضي في اليونسكو، والتي أكد فيها على ضرورة إحترام الإرث الحضاري للأمم والشعوب خاصة المقدسات الدينية.

كما وجه الدكتور أشرف الشيحي، رئيس اللجنة الوطنية لليونسكو، الشكر للدول التي دعمت هذا القرار وصوتت لصالحه، مضيفًا أن هذا القرار الهام لليونسكو هو خطوة على الطريق الصحيح الذي تمهده مصر منذ فترة طويلة للدفاع عن حقوق أمتها الإسلامية والعربية، موضحا أن مصر دائمة الاعتزاز بهذا الدور الحضاري الذي سيبقى تحمله مهما واجهها من تحديات.

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