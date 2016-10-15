بالفيديو.. شبكة تليفزيون النهار تطلق مبادرة «المصري الأصيل»

أطلقت شبكة تليفزيون النهار، حملة لاسترداد روح المصري الأصيل حرصًا على دماء شهداء سيناء، بعنوان مبادرة «المصري الأصيل».

ودعا الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، مقدم برنامج “قصر الكلام” المذاع عبر فضائية “النهار one”، خلال تقديمه حلقة اليوم السبت، إلى استغلال محنة الحرب وسقوط شهداء من أبطال القوات المسلحة في سيناء وإطلاق حملة “استرداد روح المصري الأصيل” من برنامج “قصر الكلام” وقناة النهار.

وناشد “رشدي” كل مصري “جدع” يحب بلده إلى الوقوف بجانبها وقت الحرب وأن ينحي هواه السياسي جانبًا وينظر فقط إلى مصلحة بلده، وذلك بمناسبة الهجوم على كمين “زقدان” بسيناء وبمناسبة الاحتفال بذكرى أكتوبر، ودعا إلى استعادة روح جندي المشاه والمدرعة الذي قاتل في حرب أكتوبر بروح باسلة، مشيراً إلى أن كل برامج شبكة تليفزيون النهار ستعمل على هذه المبادرة وعلى هاشتاج #المصري_الأصيل.

ودعا “رشدي” إلى استعادة شهامة المصري الذي يدافع عن بنات بلده من التحرش كما المجند الذي يقف يدافع عن أرضه وعرضه في سيناء، وتوجه إلى المصريين بالتدقيق في صحة الأخبار وعدم الانسياق وراء نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها، والتركيز على أفضل صفات المصريين وإبرازها، كما دعا المصريين إلى المشاركة عبر الهاشتاج والحديث عن ذكريات الشهامة والجدعنة لدى المصريين، والفرق ما بين المصري قديمًا والمصري الآن، ومناقشة أسباب ما وصلنا إليه لكي تكون حملة إفاقة يقودها دم شهداء سيناء.

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