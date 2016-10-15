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بالصور.. روسيا تبتكر أسلحة جديدة قادرة على التخفي

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بالصور.. روسيا تبتكر أسلحة جديدة قادرة على التخفي بالصور.. روسيا تبتكر أسلحة جديدة قادرة على التخفي

أسلحة روسية

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تقريرًا بعنوان “سلاح جديد في الترسانة الروسية قابل للنفخ”، وتحدثت فيه عن حيلة خداع وتمويه معروفة باسم “ماسكيروفكا”.

وعادة ما تستخدم روسيا مجموعة من تكتيكات التخفي، تختلف عن الوسائل التي تستخدمها جيوش البلدان الأخرى، من خلال اعتمادها على أفكار هدفها التضليل خلال المعارك التي تشارك بها.

واستخدمت روسيا التخفي والتضليل في أكثر من مكان، ووصفها مراقبون عسكريون بأنها فعالة. وتهدف موسكو من فكرة “ماسكيروفكا” إلى تضليل عدوها، وجعله ضمن دائرة تخمينات واسعة.

ونقلت الصحيفة عن محللين عسكريين قولهم إنه أسلوب تمويه عسكري وتضليل سياسي ومراوغة بارعة.

 

 

 

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