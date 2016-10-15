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"تشريعية البرلمان": إقرار الهيئة الوطنية للانتخابات قبل نهاية العام

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"تشريعية البرلمان": إقرار الهيئة الوطنية للانتخابات قبل نهاية العام "تشريعية البرلمان": إقرار الهيئة الوطنية للانتخابات قبل نهاية العام

>كتب أحمد عرفة

أكد النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن موافقة على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، هى خطوة مبشرة، متابعا: "مجلس النواب سينعمل على الانتهاء من القانون أسرع وقت ممكن".

 

وأضاف أمين سر اللجنة التشريعية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن الدستور نظم اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات، وعند تكوينها سيكون لها أمانات عامة دائمة تشرف على جميع الانتخابات، بجانب تشكيل أمانات بالمحافظات، موضحا أن البرلمان سينتهى من إقرار قانونى الهيئة الوطنية للانتخابات، والإدارة المحلية قبل نهاية هذا العام.

 

وأوضح الطماوى، أن موافقة الحكومة على مشروع القانون بادرة طيبة تنم على أن الحكومة حريصة على إجراء انتخابات المحليات مع بداية العام المقبل، والبرلمان سيحرص على مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات سريعا.

 

 

كان المستشار مجدي العجاتى، وزير شئون مجلس النواب، قال إن مجلس الوزراء وافق، على الصيغة النهائية  لمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات تمهيدا لإجراء انتخابات المحليات.


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