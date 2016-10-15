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وزير التعليم العالي: فاروق شوشة جندي أفنى عمره دفاعًا عن لغة أمتنا

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وزير التعليم العالي: فاروق شوشة جندي أفنى عمره دفاعًا عن لغة أمتنا وزير التعليم العالي: فاروق شوشة جندي أفنى عمره دفاعًا عن لغة أمتنا

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور، أشرف الشيحي _ أرشيفية

نعى الدكتور أشرف الشيحي؛ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى الأمة المصرية رحيل الشاعر الكبير فاروق شوشة واصفًا دور الراحل بأنه كان أحد جنود اللغة والثقافة العربية الذي أفنى عمره دفاعًا عن لغة أمتنا وثقافتنا، داعيًا تلاميذ الراحل ومحبيه داخل مجمع اللغة العربية وخارجه إلى ضرورة السير على نفس المنهاج والمسار.

وأضاف الشيحي، في بيان له اليوم، أن فاروق شوشة أسهم في إثراء الحياة الثقافية ليس في فقط بل في أرجاء العالم العربي وأنه كان مؤمنًا بأن خط الدفاع الأول عن أمتنا وثقافتها يبدأ بالحفاظ على لغتها العربية.

وستبقى وزارة التعليم العالي داعمة للدور الوطني لمجمع اللغة العربية، تأكيدًا لدورها المهم في الدفاع عن ثقافة ولغة أمتنا.

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